豪大雨致水淹軌面…永康至岡山雙線暫時停止行車 員林至社頭有死傷事故

台鐵公司表示，今天清晨5時25分起，因受豪大雨影響，永康=岡山間部分車站水淹軌面，為確保行車安全，永康=岡山間雙線暫時停止行車，台鐵已成立一級應變小組，指派工務單位至現場監看路線狀況，不辦理公路接駁，預計上午9時恢復。

目前列車運行狀況：對號列車：南迴線行駛至新左營站為止。西部幹線部分行駛彰化折返，部分行駛至新營折返，新營=潮州間停駛。區間車：上行區間車行駛至岡山站止，下行區間車行駛至永康站止，沙崙=保安間採小運轉每小時行駛列次，彰化以南的旅客如有中長途的旅運需求，改搭高鐵或其他交通運具。

此外，員林-社頭受死傷事故影響，台鐵自上午6時45分起，員林=社頭間暫以西正線單線雙向行車，上、下行各次列車皆有延誤，預計上午8時30分恢復。