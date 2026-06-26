西南風+鋒面影響今最顯著 南台灣清晨中尺度對流胞產生 北部也逃不過

今天留意超大豪雨，為模式中最顯著的降雨時段。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天凌晨隨南高屏陸續宣布停班課，目前從澎湖近海及雲嘉到高屏一帶，各有一個中尺度對流胞產生。在又一次的陸風與西南風輻合之下，內陸地區有源源不絕、且發展十分顯著並與海岸線平行的對流雨帶形成。沿線時雨量多在50至80毫米以上，「時雨量再度破百的機率還是滿高的」，劇烈的降雨容易會持續較長一段時間。

「觀氣象看天氣」表示，今天更是各系集模式預報，西南風與鋒面影響最顯著的一天。白天北部預計在西南風與北風輻合之下，也會再度出現雨勢。而此時到明天白天陸風減弱之前，西南部（較持續）以及各地（短延時）都容易有強對流移入，而造成積淹水的災情。

至於雨下到什麼時候？「觀氣象看天氣」表示，預計周日才會明顯趨緩，這段期間外出務必當心留意。

中央氣象署上午6時30分再度發布豪雨特報，第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣地區、高雄市地區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨，台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、嘉義市地區、宜蘭縣地區、澎湖縣、台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、新竹市、苗栗、台中、南投、台東地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防淹水，山區慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲。

超大豪雨：高雄市、屏東縣。

大豪雨：台南市、恆春半島。

豪雨：北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、台東縣山區、澎湖縣。

大雨：基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、台東縣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。