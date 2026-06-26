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最強對流籠罩南台灣 台南目前瘋狂雷暴中 1張圖看驚人的閃電打雷密度
「最強對流正在籠罩南台灣」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，台南、高雄、屏東劇烈雨勢持續中，台南目前瘋狂雷暴中，閃電打雷的密度好驚人。應該不少地方都淹水了，務必小心，提高警覺。
目前累積雨量方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，今天從凌晨0時至上午5時20分，屏東萬丹265毫米、台南歸仁257毫米、屏東新園248毫米、台南永康243毫米、台南關廟231毫米、台南新化231毫米、屏東潮州226毫米、台南仁德225毫米、台南新市221毫米。
中央氣象署發布豪雨特報，第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣地區、高雄市地區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨，台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、嘉義市地區、澎湖縣及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、新竹市、苗栗、台中、南投、宜蘭、台東地區有局部大雨發生的機率。超大豪雨地區：高雄市、屏東縣。大豪雨地區：台南市。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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