最強對流籠罩南台灣 台南目前瘋狂雷暴中 1張圖看驚人的閃電打雷密度

今天留意超大豪雨，為模式中最顯著的降雨時段。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天凌晨隨南高屏陸續宣布停班課，目前從澎湖近海及雲嘉到高屏一帶，各有一個中尺度對流胞產生。在又一次的陸風與西南風輻合之下，內陸地區有源源不絕、且發展十分顯著並與海岸線平行的對流雨帶形成。沿線時雨量多在50至80毫米以上，「時雨量再度破百的機率還是滿高的」，劇烈的降雨容易會持續較長一段時間。

2026-06-26 06:35