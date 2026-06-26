雨什麼時候會停？ 專家指這時鋒面北抬 梅雨季轉換颱風季

雨什麼時候會停？氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今、明兩天鋒面接力的影響，台灣天氣仍不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機會。東半部地區也有局部短暫陣雨或雷雨，有局部大雨發生的機會。

他預估周六下半天之後，由於鋒面開始北抬，水氣減少，環境風場也跟著重新調整，提供輻合的機制消失，降雨轉趨零星、局部。周日起，環境大氣逐漸回復穩定，「也將再度重回燒烤的天氣」。

林得恩說，要提醒的是，季節更迭，天氣型態已經從原先的梅雨季，轉換成颱風季，西北太平洋及南海海域上的熱帶擾動也開始有活躍發展的訊號，需再持續關注監測，並做好防颱的預先準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。