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致災性劇烈降雨持續 從北到南及澎湖7縣市淹水警戒 慎防閃電落雷

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報。圖／取自中央氣象署網站
第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報。圖／取自中央氣象署網站

短延時強降雨發生，中央氣象署發布大雷雨即時訊息，沿海警戒區域有桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣，陸上警戒區域有台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、宜蘭縣。持續時間至上午7時49分；並伴隨較強陣風、閃電落雷，慎防溪河水暴漲、坍方、落石、低窪地區積水、低能見度、雷擊。

第7號颱風米克拉北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天屏東縣地區、高雄市地區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨。

氣象署說，台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、嘉義市地區、澎湖縣及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、新竹市、苗栗、台中、南投、宜蘭、台東地區有局部大雨發生的機率。

影響時間自今晨至今天晚上。超大豪雨：高雄市、屏東縣。大豪雨：台南市、恆春半島。豪雨：北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台東縣山區、澎湖縣。大雨：基隆市、新竹市、苗栗縣、台中市、南投縣、宜蘭縣、台東縣。

根據水利署防災資訊網，7個縣市列入淹水警戒：

新北市二級警戒：鶯歌區、樹林區。

桃園市一級警戒：觀音區、新屋區、龜山區、桃園區、八德區、楊梅區、中壢區、平鎮區、蘆竹區。

嘉義縣二級警戒：布袋鎮。

台南市一級警戒：七股區、將軍區、北門區、東區、仁德區、歸仁區、新化區、關廟區、安南區、安平區、中西區、北區、安定區、南區、永康區、左鎮區、佳里區、新市區。二級警戒：龍崎區、麻豆區、西港區、學甲區、善化區。

高雄市一級警戒：燕巢區、路竹區、小港區、大寮區、茄萣區、湖內區、永安區、前鎮區、大社區、田寮區、阿蓮區、岡山區、旗山區、大樹區。二級警戒：楠梓區、新興區、鼓山區、鹽埕區、鳥松區、鳳山區、三民區、苓雅區、前金區、橋頭區。

屏東縣一級警戒：內埔鄉、萬巒鄉、竹田鄉、南州鄉、東港鎮、枋寮鄉、佳冬鄉、枋山鄉、獅子鄉、潮州鎮、新埤鄉、林邊鄉、崁頂鄉、萬丹鄉、新園鄉、里港鄉。二級警戒：牡丹鄉、來義鄉。

澎湖縣二級警戒：湖西鄉。

澎湖 豪雨 澎湖縣

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