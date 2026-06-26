超大豪雨狂炸南台灣 吳德榮：今明續防致災雨 下周這天才趨緩

米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣地區、高雄市地區有局部大豪雨或超大豪雨，台南市地區及恆春半島有局部豪雨或大豪雨，台北市地區、新北市地區、桃園市地區、新竹縣地區、彰化縣地區、雲林縣地區、嘉義縣地區、嘉義市地區、台南市地區、澎湖縣及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、新竹市、苗栗、台中、南投、台東地區有局部大雨發生的機率。超大豪雨地區：高雄市、屏東縣。大豪雨地區：台南市。

今晨南部及北部有強降水回波。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天鋒面接近及米克拉颱風引進水氣，各地有降雨機率，需防範劇烈天氣如雷擊、強風、短時強降雨及大量致災雨；氣溫略降。今天北部23至28度、中部23至30度、南部23至31度、東部24至32度。

吳德榮表示，周日至下周二鋒面北退、氣溫逐日升；周日仍有較大雨勢，下周一、周二降雨則以午後為主。下周三至7月5日各地晴時多雲、白天熱，午後山區偶有局部降雨機率

至於颱風消息，他說，中央氣象署颱風路徑潛勢預測圖顯示，輕颱米克拉今天通過琉球附近海面，明天繼續向東北加速遠離。輕颱無花果仍在大迴轉的路徑上，離台灣遙遠。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。