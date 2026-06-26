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快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

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堰塞湖黃色警戒 萬里溪下游急撤

聯合報／ 記者王燕華葉冠妤黃婉婷／連線報導

「一輩子沒碰過堰塞湖。」在花蓮鳳林鎮森榮里出生、長大的八十五歲古姓老婦，住家畫入堰塞湖警戒區，昨天下午提著棉被和簡單衣物住進林田山中山堂收容所，她說，「怕是會怕，但聞到熟悉的檜木香，比較安心」。

花蓮萬里溪上游堰塞湖累積蓄水量逾百萬噸，昨天白天當地雖沒有明顯大雨，萬里溪水量也不多，但林業及自然保育署花蓮分署根據氣象預報，上午八時即發布黃色警戒，下游鳳林、萬榮兩鄉鎮預防性撤離保全戶六十九戶、一八三人，古姓老婦等森榮里民被就近安置在地勢較高的林田山林業文化園區中山堂，部分人則入住鎮上樂活會館。

林田山曾是全台四大林場之一，全盛時期有四、五百戶住家，中山堂曾是集會活動的禮堂。廿多年前林保署編列經費，以檜木依原貌重新興建，這次因萬里溪堰塞湖風險升高，提供住在周邊的林場退休眷屬緊急避難，堪稱「最高檔收容所」。

萬榮鄉公所收容所設在明利國小，家住萬榮村的七十七歲潘姓長者獨自帶著一只枕頭與簡便隨身物品入住。

潘姓長者說，經馬太鞍堰塞湖潰決事件後，還是到收容所比較安心，但掛心山上工寮養的狗沒人餵。鄉內保全戶包含兩位身障及一位需洗腎的民眾，考量醫療需求，就近安置在鳳林鎮民宿。

林保署廿一日在萬里溪橋上游約卅公里處右岸發現堰塞湖，以每日穩定增加約廿萬噸水量估算，原推估約十九天才會蓄滿溢流。

但林保署花蓮分署長黃群策說，昨已達一○四萬噸，預估滿水量四百廿萬噸，林保署以累計降雨量五十四毫米為警戒標準，昨氣象預估未來四十八小時累計降雨量七十二點五毫米，已達黃色警戒發布值；最快今下午可能達廿四小時累計降雨量紅色警戒標準，但仍要視預報狀況而定。

萬榮 堰塞湖 林保署

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