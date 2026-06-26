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雙北水淹民宅 公車鬧水災
北市內湖、南港和新北汐止、淡水多處出現淹水災情，部分地區水勢淹入民宅，連公車內都鬧水災，民眾狼狽不堪，近中午雨勢趨緩才解除警戒。北市府統計受災戶數有一百多戶，將先提供救災紓困六千至二萬元補助，有財務損失也可減免地方稅。
北市內湖大溝溪光單是上午降雨就逾百毫米、碧湖國小九十六毫米、東湖國小八十七點五毫米，市府估算各地累計雨量可能超過一五○毫米。
南港、內湖部分地區水淹膝蓋、街道成河，部分民眾驚懼整晚難眠，上班也有困難。還有人在社群發布影片，只見行駛的公車車廂內水深到腳踝，水中行車，有人謔稱為「遊湖專車」。
一名住內湖的民眾說，水淹這麼快，在內湖很少看到。另有民眾說，傾盆大雨讓他想起二○○一年納莉颱風，整個台北都淹了，幸好下雨時間沒那麼久。
台北市長蔣萬安說，北市「料敵從寬禦敵從嚴」，要求內湖、南港等各區公所密切掌握，有災情即刻回報；他也說，台南、高雄、屏東全日降雨超過四百毫米，造成淹水災情，後續會可能需要支援，請各單位先行盤點機具、車輛。
工務局長黃一平說，這次港湖積淹水是因瞬間暴雨超過排水系統容受力，未來會持續提升承洪容量。他說，北市降雨容受力目前每小時七十八點八毫米，蔣萬安上任後規畫五年投入六十五億元治水，可提升至八十八點八毫米。
另外，新北汐止南陽街、福德三路口淹水逾腰，福德三路涵洞封閉，一輛休旅車闖險遭滅頂；中興路金龍國小公車站牌對面多輛機車漂流，民眾直呼誇張。李姓男子說，雨大到像用倒的，真可怕。淡江大橋附近淡水中正路一段單向車道淹水約一個輪胎高，多處地下排水管線不堪負荷破裂，警方一度封閉道路管制通行。
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