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快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

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颱風牽動 南北豪雨「紫爆」今恐更猛

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導
屏東縣昨日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影
屏東縣昨日凌晨起出現持續性強降雨，其中長治鄉德榮村下厝一帶首當其衝，短時間內降雨集中宣洩，造成嚴重積淹水，部分路段水深一度逼近成人腰部，街道瞬間成為泥黃色河道，災況相當嚴峻。記者劉學聖／攝影

米克拉颱風昨從東部外海掃過，牽動台灣周邊風場，南北兩大降雨熱點，累積雨量紫爆發白。屏東縣單日累積雨量突破六百毫米，遠超過「超大豪雨」等級；台北市也有近三百毫米，內湖區成內「河」。劇烈天氣今將持續，甚至雨勢更猛烈。

氣象署昨下午發布未來廿四小時累積雨量，高雄市、嘉義縣、雲林縣、南投縣、台中市及台東縣共六縣市山區達停班課標準。屏東縣今仍停止上班上課，高雄市考量山區安危，那瑪夏、桃源、甲仙、六龜、茂林、美濃、旗山、內門、杉林及田寮等十區也停班停課。

米克拉颱風逐漸遠離，但颱風外圍環流牽引風場影響北台灣，雙北日累積雨量達兩百六十四毫米，雙雙達豪雨等級。其中，北市內湖、新北汐止區雨量大到馬路成河流，中央氣象署預報員鄭傑仁表示，因為外圍環流和西南風輻合，剛好落在淡水延伸到內湖、汐止一帶所導致。

昨日另一個降雨熱點在南高屏地區，原因與北部不同。南部受颱風引進西到西南風帶來豐沛水氣影響，整天降雨，雨時長、雨區廣，幾乎沒有空檔。屏東日累積雨量達六百四十四・五毫米，且全台單日累積雨量前三名皆在屏東，包含九如六百四十五毫米、竹田六百二十七・五毫米，及鹽埔六百廿三・五毫米，全數達超大豪雨標準，相當驚人。

預報員朱美霖指出，今日劇烈天氣仍會持續，甚至更甚。鋒面在颱風北上後，更接近台灣，北部降雨較昨日明顯，恐出現短延時大豪雨。中南部則因轉吹西南風，降雨熱區從平地移往山區，但累積雨量預估仍是相當可觀。

朱美霖表示，周六西半部將有大雨、豪雨機率，北部地區不排除出現局部短延時到豪雨，南部則要留意局部豪雨等級以上降雨，東半部則是局部大雨。之後隨著鋒面北抬，周日降雨將會略微趨緩，西半部陣雨或雷雨、東半部則以午後雷陣雨為主。下周一鋒面遠離、西南風減弱轉吹偏南風，水氣減少，迎風面中南部仍有斷斷續續陣雨，下周二、三後，天氣將逐漸回穩。

那瑪夏 屏東 颱風 豪雨 內湖

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