建案退縮留地 恐毀台北生活網

台灣公園、廣場等公共空間愈來愈講求人本友善，但私人建案以建物退縮形成的開放空間卻衍生不少問題。建築師張樞指出，廿一世紀後政府訂出太多以退縮換容積獎勵的法規，忽視零碎的退縮空地無法構成有意義的公共空間和活動，造成建物與左右騎樓無法連續，徒然毀掉城市既有生活網。

張樞指出，早期台灣土地使用管理適用建蔽率法規，依基地面臨道路寬度訂出建物高度限制，但商業區若建騎樓供民眾通行，就可換取額外開發量。這使得許多建物都把騎樓蓋滿到路邊建築線，二樓以上再沿著騎樓外緣向上興建，棟棟建築首尾相接，形成連續的街道牆，一樓也店店相連。

張樞說，這類騎樓商店街及四層樓步登公寓，是早年台北最主要的建築類型，後者往往也外推陽台、增建屋頂開店，形成活力十足的巷弄文化。兩類建築共同形成綿密便利的生活網，成為台北特色。

一九七七年台北率先以都市設計概念規畫「信義副都心」（信義計畫區）、一九八一年公告，內容也訂出容積率，台灣土地管理在一九八三年進入容積率管制時代。不少大馬路邊地主原不滿土地開發利益縮水，但各種容積條款逐漸放寬，近年從都市規畫到都更危老更都列明建物退縮做開放空間，即可拿容積獎勵，獎勵幅度常比做騎樓還大，成為許多地區新建物少見騎樓的關鍵之一。

「這毀掉騎樓、街道與生活，嚴重傷害都市紋理。」張樞說，這類號稱「無遮簷人行道」的退縮開放空間，許多只是突兀空地，和沿街商店騎樓斷開，無法遮風避雨，對公眾毫無用處。

他舉例，捷運聯合開發案尤其常可見捷運站莫名縮進一塊，和兩旁騎樓分離，民眾出入遇雨或烈陽都得狼狽找傘。如此開放空間，在氣候問題嚴峻、超高齡社會的台灣，根本是對行人友善的一大諷刺。他為捷運中山站五號出口做的聯開案，在說服計畫實施者後，不但連貫南京西路騎樓，還設置連結赤峰街小巷的走道，體貼民眾所需，「我要讓這個城市有生活性」。

張樞說，在這同時，政府還一直將當年信義計畫區奉為圭臬，持續做類似的大計畫，讓大樓獨立在街廓中。「如果台北只剩下獨立的高樓群，街道街廓都會消失，生活網整個不見」。

台北普見巨大建築量體與建物退縮現象，近來出版《神廟與城鎮》中文版的麻省理工學院榮譽教授麥可．丹尼斯也注意到。他在序言指出，廿世紀下半葉的台北都市環境可說緊緻且活力充沛，如此紋理特色在廿一世紀後，被相關規定與規畫侵蝕，非常可惜。