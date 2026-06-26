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快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

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豪宅開放空間 用盡心機擋外人

聯合報／ 記者何定照／專題報導

公共空間設計愈趨人性友善，近年民眾會發現，愈來愈多私人商辦、旅館、社區大樓外也設置可供民眾休憩的開放空間，不再像以前銅牆鐵壁。不過專家也指出，部分建案為拿容積獎勵留出開放空間，啟用後卻又設阻欄，類似狀況今日仍不少見。

「大樓老闆並非出於佛心而退縮建物讓你坐，是因為能把樓蓋更高。」建築師呂欽文說，根據內政部建築技術規則及各縣市自治規定的開放空間獎勵辦法，建物留設開放空間可換取容積獎勵，都審也有相關要求。但有些建案拿到獎勵後，就把開放空間圍成私領域，不但違法，也背離友善城市概念。

像北市超級豪宅帝寶、信義之星、故宮正對面的至善天下等，都曾以設圍欄或警衛阻擋等方式，惹出「開放空間不開放」爭議。景觀建築師吳書原說，建商想拿更多容積賺錢，又要顧及豪宅主人不願附近有閒雜人等，就會想盡辦法擋外人。拿了公共財，卻未實踐義務，難免被批不公不義。

曾任都審委員的建築師張樞，就長年釘緊建商務須滿足公共利益，才能拿容積獎勵，多年來攔下不少建商預備圍住豪宅的「護城河」水景與「萬里長城」密集植栽。不過他更在意開放空間留得對，像有些建物退縮後徒留光禿禿空地，與周遭環境斷開，就不見意義。

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