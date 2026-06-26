公共空間進化史 從圍牆警戒到全球最酷

台灣近年愈來愈多城市廣場、公園等公共空間大變身，原本封閉場域紛紛向外打開，既營造可坐可遊的市民生活空間，也連結出更舒適自在的城市紋理。學者專家指出，這呈現出台灣公共空間更普遍從管理導向走向人本生活導向，象徵了公共生活的自由化。

如此自由之路走來漫長，一九六五年從緬甸來台的建築師呂欽文回憶，戒嚴時期新公園（今二二八和平公園）是台北少數休閒場域，但當年出入複雜，可說「鬼影幢幢」，圍牆到二○一五年才拆掉；近年拆除空總圍牆、開闢台灣當代文化實驗場Ｃ—ＬＡＢ新風貌的景觀建築師吳書原也記得，讀國中時中山公園（今台南公園）圍牆圍繞，全非今日近人樣貌。

這些封閉設計多少與戒嚴有關。吳書原指出，開放空間吸引人聚集，必然挑戰戒嚴時期管理。呂欽文則說，除當年政府對開放空間保持相當警戒，東方社會對領域互不侵犯的概念也較西方牢固；解嚴後人與人、人與政府相互防衛的關係漸漸鬆綁，留學專業人士也帶回國外早就有的親和都市空間概念。

冬山河開先例 設計融入生活中

公園綠地類公共空間革新首推宜蘭，一九八七年解嚴同年，委由日本象集團設計的冬山河親水公園開始施工，中華民國都市設計學會理事長梁豫漳指出，台灣早年公園以觀看為主，自此例透過各種共融設計，真正關聯民眾生活。呂欽文說，宜蘭同時期推的學校無圍牆運動，率先突破早年學校總在圍牆上插碎玻璃的城堡窠臼，同樣對往後公共空間影響深遠。

宜蘭冬山河親水公園開風氣之先，將公園翻轉成真正關聯民眾生活。圖為民眾在冬山河釣魚，沿岸有樓梯式廊椅。本報資料照片

都審制度建立 公共空間更人性

法規則是梁豫漳眼中公共空間改變最關鍵因素。一九七七年，台北以都市設計概念規畫「信義副都心」（信義計畫區），開台灣都市設計實務之先，並於一九八二年起實施都市設計審議機制，邀府外專家學者共同審議開發案。

「都審制度建立後，早期只關注工程或效率的計畫，逐年注入開放空間、人本交通、無障礙環境等人性化思考，乃至都市景觀、綠化、街道家具等要求。」梁豫漳指出，解嚴後，政府對公共空間從原本上對下的絕對管理，轉為思考民眾身體的日常需求，都審則將專業理念化為公共工程的標準，並把關既有規範落實。例如法規雖要求建物退縮、讓出空地給行人行走，梁豫漳說，許多退縮常只是單純留出空地，都審則會要求設計單位關照人們步行舒適乃至停留可能，譬如塑造可歇息的街道家具。

法規改變觀念 新校園運動興起

內政部主管的都市計畫定期通盤檢討實施辦法，之後也納入都市設計條文，去年更強調通盤檢討須配合高齡化等新興問題朝永續發展；二○一二年發函各縣市的建築基地圍牆設置原則，要求都審都須規範圍牆高度，以保日照與通風採光。各縣市也頒布公園規畫設計要點等，例如北市明列不設圍牆。

相關法規來自觀念長年逐步改進，梁豫漳指出，影響這些觀念進程的，還包括文建會（今文化部）九○年代起規畫、執行的社區總體營造，以及教育部在九二一震災後邀集專業建築師重建校園的「新校園運動」。

華山一九一四文創園區由建築師邱文傑設計的「千層野台」，是台北最早露天階梯式表演場所之一，也連貫不同館舍。記者何定照／攝影

他認為，前者為規格化的公共空間注入軟體思考，透過設計，形塑人們生活場景；後者則實際展示如何落實公共理想，包括翻轉傳統校舍群「回」字封閉面貌，創造停留的廊道與開放性邊界，重塑校園與社區、學童與公共性的關係。相關設計手法或元素往後普見其他公共空間，例如過去公園常見的欄杆圍籬，今日多化為低矮廊椅與植栽。

民意乃至民代質詢也是公共空間改變的推力。中華民國景觀學會榮譽理事長郭瓊瑩身兼大安森林公園之友基金會董事，觀察不少民眾面對環境改變，反應往往比政府快，會提出諸如進入超高齡社會，應注意步道寬度能否推輪椅等人權建議。再結合各級民代質詢官方，都加強多方推動公共空間前進。

當各方共同成長，設計專業素養與倫理漸次進入教育與國考體系，法規也一一跟進，早年刻板公共空間設計終逐漸蛻變，近十餘年尤其遍地開花。以北市中山區二○二三年躍上英國知名文化刊物《Time Out》「全球最酷四十個街區」來說，串聯起捷運中山與雙連站的心中山線形公園絕對也居功。

民意推動轉型 進一步邁向美學

心中山的前世今生，也正好說明公共空間從封閉朝向人本生活過程。梁豫漳說，心中山前身是台鐵淡水線，向來被視為製造噪音與震動的嫌惡設施；淡水線地下化後，仍放置機電設施的通氣口等。直到二○一九年，經一口規畫設計顧問公司負責人宋鎮邁與西班牙建築師夥伴改造為可遊可坐的綠化廊帶，並融合周邊商圈，才啟動街區新貌。

基隆的轉型也有目共睹。梁豫漳細數，從打造結合停車塔和商場的東岸廣場，到打開基隆文化中心，乃至設立微笑廣場、國門廣場等，都透過建構新的平面廊道與垂直空間，串起原本塞住的區域、整合城市，讓更多民眾停留與都市活動發生。

「台灣公共空間已從公共性進展到公益性，再邁向人本友善，下一步是身心靈融合的美學層次。」郭瓊瑩說，公共空間除了向公眾開放、照顧公共利益與使用者需求，還應進階到美學層次，且這並非指視覺上的美，而是內外相互影響的精神層次。

建築師張樞則說，許多有座椅等街道家具的公共空間，來自鼓勵建物以退縮換容積獎勵的法規，但一味強調建物退縮對城市未必是好事。許多捷運聯開案的捷運出入口因為要退縮，無法連續原可串聯的左右騎樓，對氣候問題嚴峻的社會與行人其實不利。