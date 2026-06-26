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加碼50％ 未成年免稅額15.15萬

聯合報／ 記者黃婉婷王小萌蔡晉宇／台北報導
賴政府再祭婚育家庭減稅利多，行政院會昨天通過所得稅法相關修法，自今年元旦開始，未成年子女免稅額增加百分之五十，至十五點一五萬元。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片 潘俊宏
賴政府再祭婚育家庭減稅利多，行政院會昨天通過所得稅法相關修法，自今年元旦開始，未成年子女免稅額增加百分之五十，至十五點一五萬元。示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片 潘俊宏

賴政府再祭婚育家庭減稅利多，行政院會昨通過所得稅法相關修法，自今年元旦開始，未成年子女免稅額增加百分之五十，至十五點一五萬元，明年五月申報所得稅即適用，另外，新婚兩年內或育有未成年子女的婚育家庭，持有單一自住房屋及其坐落土地，得減免房屋稅和地價稅。

藍白對此喊出加碼，國民黨立委李彥秀表示，政院版本為德不卒，支持加碼為「未成年特別扣除額」，擴大到○至十八歲未成年子女；民眾黨立法院黨團總召陳清龍則建議進一步擴大幼兒學前特別扣除額、教育學費特別扣除額，民進黨團則提醒切勿無限上綱，流於民粹的漫天喊價。

賴政府日前提出台灣人口新戰略十八項措施，政院已陸續提出修法，行政院昨日再通過所得稅法、房屋稅條例、土地稅法等相關修法，將送立法院審議，力拚明年上路。

所得稅法修法方面，扶養未成年子女免稅額將增加百分之五十，且不排富，即每名免稅額自現行十點一萬元提高至十五點一五萬元，預估受益人數為兩百三十七萬人、減稅利益約八十億元。財政部指出，若完成立法程序，預計追溯自一一五年度適用，明年五月報稅時即可列報減除。

財政部指出，未成年子女免稅額與幼兒學前特別扣除額可疊加適用，一一五年度免繳稅門檻將有感提升。三口之家符合租屋且育有一名六歲以下子女，一一五年度年所得一百四十點九五萬元以下免繳稅，四口之家符合租屋自助且育有兩名六歲以下子女，一一五年度年所得一百七十八點六萬元以下免繳稅。

房屋稅條例、土地稅法部分，修法授權地方政府對符合住宅法第四條規定「新婚兩年內」或「育有未成年子女」的婚育家庭，持有單一自住房屋及其坐落土地，得再減免房屋稅及地價稅，預估一百萬戶以上受益，減稅利益達五十億元至七十五億元。

免稅額 陳清龍 藍白

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