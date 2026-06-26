就保修法 增照顧津貼有爭議

據推估，每年有十三萬人因照顧離職，立委王育敏認為，這是重大議題，但現在政府並未回應社會需求，她提議增設每月一萬元的照顧津貼，作為勞工的照護替代人力津貼，勞工就可繼續在職場工作。

立院衛環委員會昨續審「性別平等工作法」、「就業保險法」修正草案。在野黨提案增訂照顧津貼、家庭照顧津貼、照顧留職停薪津貼等。

王育敏及國民黨團提案於就業保險新增照顧津貼，當就保被保險人親屬或同住家人住院、失智、身心障礙、傷殘復健、療養需有長期照顧需求，得檢具證明，按月申請照護替代人力津貼。國民黨團版本的照顧津貼每月最高一萬元，每人合計最長二十四個月，王育敏版本則為前六個月平均月投保薪資的三成，但不得低於一萬元。

王育敏表示，既然啟動就保修法，就要修得有意義，也要回應社會期待，但現在政府什麼都沒有。她也認為，讓十三萬人能免於照顧離職，完全符合就保法精神，應慎重討論。

勞動部長洪申翰回應，就保是社會保險，有別於社會福利，就保是促進就業，或提供失業、育嬰留停勞工替代薪資，不適合拿來補貼勞工支付聘僱看護的薪水，宜由衛福部以社會福利面向來思考。

勞動部勞動保險司司長陳美女也補充，家事服務替代人力津貼若由就業保險支付，以家事移工廿三萬人計算，就保每月給付就保被保險人一萬元津貼，預估一年增加就保支出五四四億元，現行財務無法支應。她認為，有關長照財源是否要在就保增訂給付，應先取得勞資共識，再進一步研議。