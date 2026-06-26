長照盲點 照顧者淪國家體系隱形人

超高齡、大缺工衝擊，台灣面臨「零家庭照顧者時代」。監察委員王幼玲昨天於家庭照顧者關懷總會卅周年研討會中指出，台灣長照以被照顧者為核心，國家對照顧者缺乏完整調查，照顧者在國家眼中形同「隱形」，但面對雙老家庭、照顧老化等挑戰，長照三點○應負起責任，改革制度，不讓照顧者孤軍奮戰。

台灣自一○五年起年減勞動力人口十八萬，去年國人平均餘命突破八十歲，但同住家人下滑至二點三七人，一人戶加兩人戶逼近六成。家總理事長陳維萍表示，家總卅年來督促政府於長照服務法納入家庭照顧者，近年倡議照顧不離職、長照安排假，都是希望幫助家庭照顧者，進入零家庭照顧者時代，家庭與個人已難再獨力承擔照顧責任。

王幼玲昨天分享，她是超過卅年的家庭照顧者，丈夫是腎臟移植病人，家裡還有一位罹患自閉症的孩子，她也曾一度「扛不住」，意識到照顧者最大困境不只是疲累，而是人生也被迫暫停，工作、健康及對未來想像都可能被壓縮。

中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安於會中分享，台中一名四十八歲女性照顧八十歲失智母親，母親在六個月內走失十次，最後她決定離職回家全責照顧母親。「照顧，不該以離職為代價。」婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉說，照顧者被視為不合格的勞動者，期待「長照安排假」讓照顧者不必在工作與家人之間二選一。

王幼玲指出，台灣長照以被照顧者為中心，雖然評估量表有問到照顧者負荷，但那是附屬的，「目前沒有獨立的照顧者身分辨識機制」，導致照顧者在國家眼裡隱形。國內也缺乏對照顧者的官方統計，僅有主計總處的「時間運用調查」，可以知道民眾花多少時間照顧家人，但無法辨識真正的照顧者。

王幼玲說，台灣正面臨雙老家庭增加，包括自閉症、心智障礙、精神障礙等家庭，均出現老父母照顧成年子女的新常態；更有許多四十到五十歲的勞動力成為夾心照顧者，必須同時照顧年幼子女與高齡父母。政府制度改革應建立照顧者統計與國家報告制度，因為看得見，才能被支持，並把照顧者影響評估納入長照、醫療與勞動政策設計。