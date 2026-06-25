失智母走失6天竟「環遊全台」 48歲女兒遭親友責怪淚辭工作照顧

台灣邁入超高齡社會，家中長輩的照顧責任常落在家人的身上，但家庭照顧者身心承受壓力，非外人所能想像。中山醫學大學附設醫院副院長郭慈安於家總卅年國際研討會中，分享一位48歲女性照顧80歲失智母親，母親在6個月內走失10次，幾乎環台一周。這位女兒飽受指責，因難以兼顧工作與照顧，決定離職回家全責照顧母親。

家庭照顧者關懷總會成立30年，為家庭照顧者發聲、爭取權利，近年與婦女新知基金會推動「長照安排假」，希望達到「照顧不離職」的目標。家總今舉辦「讓照顧自由」30周年慶活動「國家、企業、社區與家庭分工：全球家庭照顧者運動與台灣的下一步」國際研討會。邀請英國、澳洲、日本、加拿大等國與家庭照顧者相關組織來台分享。

郭慈安表示，這位48歲女性，她的母親在6個月內走失10次，其中一次長達6天，最後還好找到了。媽媽走失時，身上只有一張悠遊卡，女兒想知道媽媽走失期間如何存活下來，查看刷卡紀錄，竟發現媽媽的足跡包括台中、高雄、屏東、到嘉義、三峽、林口，幾乎快要環遊全台一周，最後媽媽在林口被警察找到。

郭慈安說個案，媽媽走失後，家中親屬責備女兒沒有好好照顧媽媽、把媽媽弄丟，女兒也因難以兼顧工作與照顧，覺得撐不下去，決定離職回家全責照顧母親。

「照顧，不該以離職為代價。」婦女新知基金會資深研究員覃玉蓉說，台灣是個高工時社會，照顧者被視為「不合格的勞動者」，難以升遷、甚至離職，如今積極倡議「長照安排假」就是讓照顧者擁有更多運用時間的自主，不必在工作與家人之間二選一。

加拿大麥克馬斯特大學環境與社會學院教授Allison Williams，以「照顧經濟產值與全球長照友善職場發展」發表演說，在職工作者在工作期間負擔照顧者的責任，真正感受到的壓力，包括疲倦占80%、焦慮占79%、感到不堪負荷占73%，還有部分或全天缺勤、出勤低效等。

Allison Williams指出，若能增加彈性工作安排，將有助於留任員工。如此在職照顧者轉換到輕鬆工作的比率降低了53%，離開職場的比率也降低了45%。對於企業的商業利益，可以提升生產力、降低員工流動率提升工作滿意度、節省成本等。

日本照顧者聯盟理事山口麻衣說，日本福利制度中工作與照顧平衡屬於新興議題，原因是日本同樣面臨少子化、超高齡，目前65歲以上人口占比29.3%，75歲以上占16.8%，但未來20年內，勞動年齡人口將減少20%以上。

山口麻衣說，目前約70%照顧者未曾因照顧責任而離職或轉換工作，其中40%持續工作的原因是出於經濟需求，但若隨著在職工作者離職，預計2030年社會將損失高達9兆日圓，約570億美元的經濟損失。

因此，日本於1999年通過「育兒及照顧休假法」，並於2024年修法納入長期照顧休假制度，但依統計所有提供長期照顧勞工，曾申請「長期照顧休假」的勞工僅1.6%，申請「短期照顧休假」為4.5%，曾申請「長期照顧休假」或「短期照顧休假」方案的勞工為11.6%，目前緩解非正式的在職照顧者困境及減少非自願離職是當務之急。

Carers Australia前執行長Ara Cresswell分享，照顧者常面臨三大問題，第一、照顧者的睡眠剝奪會嚴重影響生理健康、情緒穩定及認知功能，長期睡眠不足會大幅提高照顧者耗竭、憂鬱及長期健康狀況的風險。第二、無酬照顧者體會到強烈孤獨感的機率是一般大眾的三倍。最後，被照顧者離世時，照顧者內心承受的悲傷及失落感，都需要被看見、被關心。