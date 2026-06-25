台北榮總打造優質國際會議空間 許金德紀念基金會捐建啟用展深厚情誼

台北榮總今舉行「煥新視界」致德樓第67、89、10會議室啟用暨感恩茶會，感謝財團法人許金德紀念基金會慷慨捐建，協助打造優質、現代化且符合國際規格的會議空間。仰德集團暨許金德紀念基金會董事長許育瑞與士林電機、新竹物流、國賓飯店等集團同仁代表出席，展現對北榮的支持與深厚情誼。

北榮院長陳威明說，仰德集團除捐助整建台北榮總「手術模擬創新中心」、孝威館、中正樓一樓大廳舞台、智慧圖書館空間及健康管理中心廊道美化等，更捐贈千萬元支持「年輕人憂鬱症研究治療及自殺防治計畫」，協助推動精神健康照護。此次協助升級會議空間，進一步提升會議品質與使用效能，打造更舒適完善的會議環境。

陳威明親簽電子感謝狀，並致贈親題「長惠北榮」牌匾，感謝許育瑞支持北榮各項建設與發展，投入醫療公益不遺餘力，這份情誼，北榮全體同仁都將銘記在心。感謝狀簽署過程透過LED大螢幕呈現，不僅呼應「煥新視界」主題，也展現新會議空間科技化特色。

許育瑞感謝北榮長期守護國人健康，在國家需要時總是挺身而出，令人敬佩。他指出，陳威明致力打造優質的學習、休憩及運動環境，與他的企業經營理念相同，因為「沒有開心的員工，就沒有開心的客戶，更遑論組織永續經營。」此次由許金德紀念基金會攜手旗下三家公司共同投入整修工程，希望為北榮盡一份心力。他強調，自己始終把北榮視為一家人，未來若仍有需要將繼續支持。