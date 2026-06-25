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看準毛孩是寶 業者推寵物冰淇淋還加益生菌

中央社／ 台北25日電

夏季來臨，主人享用冰品時，也常會想讓毛孩品嚐，但人用的食品不利毛孩健康。業者看準很多毛孩都是家中寶貝，不但推出寵物專用冰淇淋，還添加可保護腸胃的益生菌。

農業部最新統計，目前全國家貓約174萬隻，家犬約146萬隻，家庭飼養的毛孩已達320萬隻。

寵物商機愈來愈大，業者看好多數人已將寵物視為家人，且是家中的寶具，無論是用品還是食品，都不斷推陳出新，尤其食品更是強調天然、優質、健康，並訴求通過第3方公正檢驗。

深耕台灣20年的寵物食品業者倍力寵物今天舉行記者會，展示7月將在台北寵物展亮相的多種新產品，其中最受矚目的就是「寵物冰淇淋」，且冰淇淋還添加益生菌，保護寵物腸胃，讓寵物可在炎炎夏日與主人一享用吃冰樂趣。

獸醫師詹哲育說，人類食用的冰品，脂肪和糖分高，寵物吃了容易拉肚子，寵物專用的冰淇淋就是以適合貓狗的低脂原料製作。

動物營養師林育瑋也參與研發這款冰淇淋，他說，除了讓寵物吃得飽，用食物讓寵物記得快樂也很重要，團隊花了8、9個月研發「寵物冰淇淋」，就是在配方設定上，選擇適口性好的優格口味，並特別添加益生菌，就是要讓寵物的腸胃道菌相更平衡。

農業部鼓勵開發銀髮友善食品，倍力寵物也參考市售寶寶粥模式，把肉做成米粒般，讓全齡犬都能食用的主食餐包，已咬不動飼料的高齡犬，也不必只能吃泥狀食物。

倍力寵物執行長李哲宇說，「把毛孩當家人照顧」就是公司研發寵物食品的核心，不但選用在地食材，產品也逐批檢驗，2024年6月，建立「產品檢驗公開平台」並上線，還投入逾新台幣200萬元，通過美國飼料管理協會（AAFCO）國際標準「寵物餵食試驗」，透過第3方機構監測貓狗餵食前後的生理數據，驗證營養素在體內真實吸收狀況，就是為了讓包括他在內的所有飼主都安心。

寵物 冰淇淋

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