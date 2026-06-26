快訊

豪雨狂炸南台灣！高雄市、台南市、屏東縣26日全縣市停班停課

快訊／預報仍有「顯著」雨勢 台南市府緊急宣布「26日全市停班停課」

聽新聞
0:00 / 0:00

「大家醫計畫」助民眾自我健康管理

聯合報／ 記者沈能元／專訪
透過健康存摺，可查詢就醫、用藥、檢查紀錄，是便利的數位健康照護平台。本報資料照片
透過健康存摺，可查詢就醫、用藥、檢查紀錄，是便利的數位健康照護平台。本報資料照片

人口老化、三高慢性病患人數愈來愈多，近10年來，慢性病費用占整體健保支出逐年增加，去年占比達49.6%，健保守護國人健康的角色也逐漸改變中，從傳統提供醫療，往前延伸至預治醫學，2024年推出「大家醫計畫」正是以病人為中心的醫療照護模式，協助民眾自我健康管理，從疾病根源因子及改善生活型態，守護國人健康。

三高防治888計畫

為了因應超高齡社會、慢性病患與日俱增的挑戰，賴清德總統提出健康台灣「三高防治888計畫」，預計目標至2030年，共有8成的三高、心腦血管疾病、初期慢性腎臟病病患加入照護網，照護網內的8成病友接受生活習慣諮詢，8成病友的病情獲得控制。

衛福部健保署長陳亮妤表示，截至今年3月統計，達成率分別為61%三高病人納入共照網、52%共照網病人接受生活習慣諮商、62%共照網病人達到三高控制，感謝所有醫療體系，尤其基層診所積極推廣及努力，應可提前達標。

為達到8成的三高、心腦血管疾病等慢性病患加入照護網，進而擴大收案且達到全人照護為目的，健保署2024年推動「大家醫計畫」，包含於西醫基層診所推行「家醫計畫2.0」、地區醫院推行「全人全社區照護計畫」，迄今已獲成效。

收案人數近600萬

「大家醫計畫」前身為2003年「全民健保家庭醫師整合性照護計畫」（家醫計畫），收治對象為高齡、慢性疾病等患者，截至112年共有5590家診所參與，收案人數接近600萬人。

衛福部長石崇良擔任健保署長時，於2024年積極整合了家醫計畫、糖尿病及初期慢性腎臟病照護整合方案、代謝症候群防治計畫，推出「大家醫計畫」，透過家庭責任醫師進行慢性病個案健康管理，配合多重慢性病門診整合，安排病人轉診並追蹤治療結果，提升慢性病人照護品質。

陳亮妤指出，這一、兩年來，「大家醫計畫」收案對象愈來愈多，累積至2026年3月，已有321.7萬名慢性病患者參與其中，占比達60%。

「Life is medicine，生活習慣是三高防治的重要基石。」陳亮妤表示，她於健保署副署長任內，邀請專家學者研議「生活型態評估量表」，制訂22題，導入家庭醫師整合性照護計畫、地區醫院全人全社區照護計畫常規執行項目，於2025年8月在健康存摺及家醫大平台上線，在收案照護的300多萬名三高病人中，已有52%接受生活習慣諮商。

陳亮妤強調，這是「身心健康」評估的重要問卷，民眾透過自填量表，自我檢視「營養、壓力、身體活動、危害物質、正向社會連結、睡眠」等6大面向，瞭解自己的整體生活型態分數落在哪個區間，並獲得相關衛教調整建議。

6成患者獲得控制

至於8成病友的病情獲得控制目標，陳亮妤表示，在眾多基層診所醫師的努力下，目前全國三高慢性病患者中，已有62%獲得控制。診所醫師們早已是國人健康守護者，除了正確診斷、給藥，提供正確衛教，另透過手機簡訊、LINE群組提醒用藥及回診，可說是大家醫計畫的重要骨幹，貢獻良多。

陳亮妤表示，健保署持續結合AI技術、健保大數據及學研單位研究量能，精進健康存摺系統功能與使用介面，提升資料搜尋便利性、系統互動性及服務易用性，發展個人化健康管理，提供智慧衛教服務，讓健康存摺成為國人可信賴且便利的數位健康照護平台。

屏東來義衛生所為民眾進行血糖測量。圖／健保署提供
屏東來義衛生所為民眾進行血糖測量。圖／健保署提供

三高 慢性病 健保

延伸閱讀

搶救急重症崩盤！健保豪挹注53億元 護理師、產科、兒童重症全面加碼

科學人／腎病沒藥醫？從洗腎王國邁向腎利轉型

產學合作推動精準保健 台大兆泌體研究登國際權威期刊

新冠快篩應增給付 可減少急診壅塞

相關新聞

公共空間進化史 從圍牆警戒到全球最酷

台灣近年愈來愈多城市廣場、公園等公共空間大變身，原本封閉場域紛紛向外打開，既營造可坐可遊的市民生活空間，也連結出更舒適自在的城市紋理。學者專家指出，這呈現出台灣公共空間更普遍從管理導向走向人本生活導向，象徵了公共生活的自由化。

豪宅開放空間 用盡心機擋外人

公共空間設計愈趨人性友善，近年民眾會發現，愈來愈多私人商辦、旅館、社區大樓外也設置可供民眾休憩的開放空間，不再像以前銅牆鐵壁。不過專家也指出，部分建案為拿容積獎勵留出開放空間，啟用後卻又設阻欄，類似狀況今日仍不少見。

建案退縮留地 恐毀台北生活網

台灣公園、廣場等公共空間愈來愈講求人本友善，但私人建案以建物退縮形成的開放空間卻衍生不少問題。建築師張樞指出，廿一世紀後政府訂出太多以退縮換容積獎勵的法規，忽視零碎的退縮空地無法構成有意義的公共空間和活動，造成建物與左右騎樓無法連續，徒然毀掉城市既有生活網。

颱風牽動 南北豪雨「紫爆」今恐更猛

米克拉颱風昨從東部外海掃過，牽動台灣周邊風場，南北兩大降雨熱點，累積雨量紫爆發白。屏東縣單日累積雨量突破六百毫米，遠超過「超大豪雨」等級；台北市也有近三百毫米，內湖區成內「河」。劇烈天氣今將持續，甚至雨勢更猛烈。

雨像倒的 半個屏東泡水裡

南部昨凌晨起豪雨狂炸，屏東長治、內埔、潮州、九如等地嚴重淹水，部分道路瞬間成泥河，洪水灌入民宅，床鋪都漂浮，居民無奈大嘆「半個屏東都泡在水裡」。高雄一名七旬婦遭洪水沖走，尋獲時已溺斃。台南南化積水逾一公尺，十一人受困，消防冒險救援，以收納箱搭配繩索救出約一歲幼童，過程驚險。

雙北水淹民宅 公車鬧水災

北市內湖、南港和新北汐止、淡水多處出現淹水災情，部分地區水勢淹入民宅，連公車內都鬧水災，民眾狼狽不堪，近中午雨勢趨緩才解除警戒。北市府統計受災戶數有一百多戶，將先提供救災紓困六千至二萬元補助，有財務損失也可減免地方稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。