開冷氣狂咳！可能不是感冒是肺炎 夏季高溫潮濕滋生霉菌成兇手

炎夏及雨季來臨，不少人開冷氣後出現反覆咳嗽或發燒，常誤以為只是普通的「冷氣病」或著涼感冒。然而，有日本醫生分享，這可能是反覆吸入室內霉菌所引發的「過敏性肺炎」！若誤當感冒盲目服用成藥，非但無法根治，更可能拖延成慢性疾病，甚至導致嚴重的肺纖維化。

30至50歲高危 反覆吸入「毛孢子菌」作怪

東邦大學醫學部客座教授本間榮教授（Honma Sakae）指出，這類過敏性肺炎常見於30至50歲人群中。其主要原因是反覆吸入過敏原所致，而夏季高溫潮濕的環境，使霉菌更容易滋生。

其中最常見的類型是「夏季型過敏性肺炎」，主要由室內滋生的霉菌（毛孢子菌屬）（Trichosporon）引起，多發於雨季或夏季。這種霉菌多生長於木質結構、浴室、洗手間、廚房等潮濕區域，以及衣櫃等通風不良的地方。

發病反常症狀：出門有改善 返屋即變差

這類肺炎有1個典型的症狀是，患者在室內、家中時，咳嗽和呼吸急促會異常嚴重，但外出後症狀就會明顯減輕。

敏感人群在吸入大量過敏原後，可能引發急性或慢性的外因性過敏性肺泡炎，若過敏原入侵早期未停止，大量的過敏原會讓人在4到6小時內發生急性外因性過敏性肺炎。產生反應的人一般會伴隨寒顫、發燒、肌肉痛、咳嗽、頭痛及呼吸困難等症狀。

人們常常誤以為這只是夏季感冒的後遺症，並試圖用成藥來緩解，但這會導致同樣的症狀年復一年地反覆出現，最終可能發展成慢性疾病，甚至肺纖維化。

專家教2招自救 咳嗽逾1周須即就醫

日本國立醫院機構近畿中央呼吸中心的呼吸科醫生倉原佑（Kurahara Yu）建議，預防過敏性肺炎，關鍵在於減少室內導致咳嗽的過敏原數量。務必清潔洗手間和廚房，並經常開窗保持空氣流通。冷氣機內部容易藏污納垢，應定期清潔冷氣機內部，必要時可安排專業人士進行清潔服務。如果咳嗽症狀持續超過一周，且在家感覺病情加重，應馬上到呼吸科求診。

延伸閱讀：

港鐵健身室？女子車廂做引體上升 旁邊2阿叔忍笑迴避表情成焦點

九巴阿叔撩鼻屎！目擊者指疑吞食 網民嘲增抵抗力 醫界稱損健康

文章授權轉載自《香港01》