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中西醫合治 異位性皮膚炎減少復發

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
高溫潮濕的環境，讓異位性皮膚炎患者症狀加劇。圖／123RF圖／123RF
高溫潮濕的環境，讓異位性皮膚炎患者症狀加劇。圖／123RF圖／123RF

台灣進入梅雨季，昨日受到颱風鋒面接近影響，很多地方豪雨成災，北市內湖、南港及屏東等地發生大淹水慘況。在高溫潮濕環境裡，也讓異位性皮膚炎患者症狀加劇，容易出現紅疹、搔癢、脫屑等症狀，甚至因反覆抓癢導致傷口滲液、流血。北醫附醫傳統醫學科主治醫師蘇柏璇建議，可透過中醫調理改善。

蘇柏璇表示，異位性皮膚炎是一種慢性反覆發作的皮膚疾病，約6成患者在1歲前發病，85%在5歲前出現症狀。疾病的發生與免疫系統失調密切相關，也受到遺傳體質、情緒壓力、皮膚屏障功能異常、環境氣候變化，以及食物敏感等因素影響。

「癢」是異位性皮膚炎最典型症狀，患者常因癢而不停搔抓，形成惡性循環。蘇柏璇說，患者除了皮膚乾燥、搔癢之外，也可能出現紅色丘疹、脫屑、結痂等症狀；病程較久者，患部皮膚甚至會逐漸增厚、粗糙，出現明顯紋路，俗稱「苔蘚化」現象。

西醫治療通常使用類固醇藥膏或免疫調節藥物控制發炎與搔癢，但因異位性皮膚炎屬於體質性疾病，容易反覆發作。蘇柏璇表示，若能同時搭配中醫調理體質，有機會減少復發頻率及降低症狀嚴重度，形成中西醫整合照護模式。

蘇柏璇說，異位性皮膚炎患者因先天體質或後天因素影響，導致氣血不足、運行不暢，使皮膚屏障功能下降；當外界風邪、濕邪、熱邪等刺激侵襲時，便可能誘發皮膚發炎反應。

急性發作期常見「濕熱夾風型」，多發生在嬰兒時期，患者皮膚呈現鮮紅色、搔癢明顯且伴隨滲液現象；兒童期較常見「陰虛濕熱型」，皮膚出現淡紅色疹子與脫屑；成人慢性患者則易出現「血燥型」，皮膚增厚粗糙，形成苔蘚化病灶。中醫會依據不同證型，搭配內服中藥及外用藥膏治療，以改善皮膚發炎及搔癢問題。

日常照護很重要。蘇柏璇提醒，患者洗澡應避免水溫過高或浸泡時間過久，選擇溫和的清潔用品，洗澡後應立即塗抹保濕產品，幫助修復皮膚屏障；避免接觸過敏原與蚊蟲叮咬；室內濕度控制在50%至60%間，避免過度潮濕或乾燥；飲食要少吃辛辣、油炸及巧克力等燥熱食物，避免過量攝取冰品及冷飲，以免影響身體調節功能。

蘇柏璇表示，異位性皮膚炎雖然不易根治，但透過規律治療與正確照護，多數患者都能有效控制病情。對於具有家族過敏體質的人，即使尚未出現明顯症狀，也可透過中醫體質調養及生活習慣調整，作為預防保健的一環，降低未來發病風險。

異位性皮膚炎 中醫 屏東

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