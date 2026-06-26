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健康你我他／貴人用愛相伴 爸爸安詳離世

聯合報／ 文／李月治（ 北市士林）
失智老爹一路有愛相伴。圖／李月治提供
失智老爹一路有愛相伴。圖／李月治提供

「老爸93歲走後，女兒在衣櫃裡找到7千元現鈔時，不禁崩潰痛哭，那是他生前一直懷疑被人偷走的錢。」

同事的父親91歲時，獨居在南部鄉下的三合院老家，家裡有兩間空房，老人家便把房子便宜出租給附近工作的越南移工，從此展開了一段情同祖孫的同居生活。

不久前，同事接到父親來電說，「他的菜刀被偷了，7千元現金也不見了。」同事察覺不對勁，立刻南下陪他就醫，結果確診輕度失智。她原本希望把父親接來台北同住，方便照顧，但老人家不願離開鄉下老家，同事只能拜託親友幫忙照看。鄰居親友對老人家噓寒問暖，米、蔬菜、魚、肉不時有人送來，村長也安排送餐服務。

難得的是，越南移工把老人家當親阿公照顧陪伴。有時老人家在浴室待久了一點，移工擔心發生意外，會在門外焦急喊著阿公，直到聽見回應才放心。

在親友和移工陪伴下，她的父親還能自理生活，直到騎單車外出不慎跌倒，失智惡化，同事不得不將父親送進安養機構。

安養機構對老人家十分用心，半年內還胖了5公斤，同事的父親在安養院住了兩年，於93歲安詳離世。同事感慨地說，很感激父親晚年一路有貴人相助，無論是鄰居親友的關心、越南移工如家人般的陪伴，還是機構的細心照護，都讓爸爸人生最後一段路，充滿了溫暖和愛。

越南 移工 台北

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