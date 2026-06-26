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快訊／高雄市緊急宣布「26日全市停班停課」 超大豪雨恐致災

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7月徵文主題 中風重生路

聯合報／ 本報訊

中風急救分秒必爭，但不少病友因一瞬間的猶豫，錯過了搶救黃金期，徒留終生遺憾。7月22日為「世界腦健康日」，歡迎分享自身或親友的中風經驗，不管是果斷就醫，重返人生軌道，或延誤治療的血淚教訓，以及術後漫長的復健心得，均值得學習或引以為鑑。

作品以500字為度，附照片者（JPG檔至少1M）優先採用，7月15日截稿。稿件請寄：電子郵件health@udngroup.com。郵寄：22161新北市汐止區大同路一段369號4樓聯合報健康版，或傳真02-8692-5819。

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中風 搶救黃金期 病友

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公共空間進化史 從圍牆警戒到全球最酷

台灣近年愈來愈多城市廣場、公園等公共空間大變身，原本封閉場域紛紛向外打開，既營造可坐可遊的市民生活空間，也連結出更舒適自在的城市紋理。學者專家指出，這呈現出台灣公共空間更普遍從管理導向走向人本生活導向，象徵了公共生活的自由化。

豪宅開放空間 用盡心機擋外人

公共空間設計愈趨人性友善，近年民眾會發現，愈來愈多私人商辦、旅館、社區大樓外也設置可供民眾休憩的開放空間，不再像以前銅牆鐵壁。不過專家也指出，部分建案為拿容積獎勵留出開放空間，啟用後卻又設阻欄，類似狀況今日仍不少見。

建案退縮留地 恐毀台北生活網

台灣公園、廣場等公共空間愈來愈講求人本友善，但私人建案以建物退縮形成的開放空間卻衍生不少問題。建築師張樞指出，廿一世紀後政府訂出太多以退縮換容積獎勵的法規，忽視零碎的退縮空地無法構成有意義的公共空間和活動，造成建物與左右騎樓無法連續，徒然毀掉城市既有生活網。

颱風牽動 南北豪雨「紫爆」今恐更猛

米克拉颱風昨從東部外海掃過，牽動台灣周邊風場，南北兩大降雨熱點，累積雨量紫爆發白。屏東縣單日累積雨量突破六百毫米，遠超過「超大豪雨」等級；台北市也有近三百毫米，內湖區成內「河」。劇烈天氣今將持續，甚至雨勢更猛烈。

雨像倒的 半個屏東泡水裡

南部昨凌晨起豪雨狂炸，屏東長治、內埔、潮州、九如等地嚴重淹水，部分道路瞬間成泥河，洪水灌入民宅，床鋪都漂浮，居民無奈大嘆「半個屏東都泡在水裡」。高雄一名七旬婦遭洪水沖走，尋獲時已溺斃。台南南化積水逾一公尺，十一人受困，消防冒險救援，以收納箱搭配繩索救出約一歲幼童，過程驚險。

雙北水淹民宅 公車鬧水災

北市內湖、南港和新北汐止、淡水多處出現淹水災情，部分地區水勢淹入民宅，連公車內都鬧水災，民眾狼狽不堪，近中午雨勢趨緩才解除警戒。北市府統計受災戶數有一百多戶，將先提供救災紓困六千至二萬元補助，有財務損失也可減免地方稅。

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