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搶救急重症崩盤！健保豪挹注53億元 護理師、產科、兒童重症全面加碼

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長陳亮妤說，此次支付調整於6月3日通過醫院協商會議，於今通過共擬會議，未來將持續落實「不同工不同酬」精神，反映醫事人員專業付出，將持續提升照護品質。圖／健保署提供
衛福部健保署長陳亮妤說，此次支付調整於6月3日通過醫院協商會議，於今通過共擬會議，未來將持續落實「不同工不同酬」精神，反映醫事人員專業付出，將持續提升照護品質。圖／健保署提供

台灣急重症醫療困境嚴峻，醫界希望衛福部健保署調高健保給付，吸引更多人才加入急重症醫療，甚至台大醫學院長吳明賢病倒前在臉書發文關心。健保署歷經兩周討論，今天在醫療服務共同擬訂會議中通過「優化兒童重症醫療」、「提高生產及急重難點數」、「提升早療點數」等急重症健保加成給付，共將挹注33億元。

今天也順利通過住院護理師加成獎勵，將分為急性、慢性與偏鄉不同類型的病房護理師給予加成，共將挹注21.37億元。其中，偏鄉醫院護理費，由現行15%調升至30%，共挹注3.06億。

健保署長陳亮妤說，健保署今舉行醫療服務共同擬訂會議，其實兩周前已與醫院團體協商，今天共擬會後正式對外公布，挹注33億元增加急重症醫療給付。通過重點包括「優化兒童重症醫療」，將針對未滿19歲的住院診察費再加成10%，並提升15項先天性心臟病手術支付，調幅8%至104%，合計挹注2.15億元。

其次，「提高生產及急重難點數」，在生產方面，一般生產調升50%，以自然產為例由2萬1420點提升至3萬2130點；高危險妊娠調升1倍，由3萬598點提升至6萬1197點；困難複雜生產調升2倍，由3萬5781點至4萬7288點，提升至10萬7342點至14萬1863點，共挹注17.65億元。

在重症醫療方面，包括整形外科、神經外科、骨科、精神科、消化系外科及大腸直腸外科共90項手術處置或治療費，手術處置費由2863點至10萬5371點，提升至5809點至2萬41734點，治療費調幅則介於20%至100%之間，共挹注11.86億元。

陳亮妤說，其中產科及整形外科，因涉及西醫基層預算，本次會議原則通過，並將於7月上旬召開西醫基層總額研商會議完成程序後，報衛福部核定實施。

至於「提升早療點數」將放寬「早期療育門診醫療給付改善方案」收案條件，並將「以家庭為中心之早期療育整合費」由1000點提升至2000點，由每季改為每二個月申報一次，預計5400名兒童受惠，共挹注1600萬元。

陳亮妤說，早療是以家庭為中心的服務方案，很多團體都呼籲應提高給付，因此與復健醫學會、兒科醫學會，以及兒童精神科、語言治療師等學會舉行兩次會議，今天才對外公佈。

而護理界關心的住院護理師加成獎勵今天也通過，分為急性、慢性與偏鄉不同類型的病房護理師給予5％至15%的加成，共將挹注20億元。陳亮妤說，偏鄉地區醫院招募護理師不易，藉由提高給付留住人才。

陳亮妤說，住院護理費調整，114年調升急性一般病床25億，115年再增編20億，調整重點包括急性病床（含特殊病床）調升5%，共挹注15.10億；慢性病床（含慢性精神病床）調升10%，共挹注3.21億；偏鄉醫院護理費，加成由現行15%加1倍，調升至30%，共挹注3.06億。總共挹注21.37億元，除由編列護理費20億支應，其餘將由其他部門「促進醫療服務診療項目支付衡平」項下專款支應，不影響醫院點值。

在「擴大NGS給付癌別」方面，將增列荷爾蒙受體（HR）陽性、第二型人類表皮生長因子接受體（HER2）陰性乳癌之早期病人BRCA1/2檢測，局部晚期或轉移性病人增列PIK3CA、AKT1、PTEN檢測，以及卵巢癌、輸卵管癌、原發性腹膜擴增檢測「同源重組修復缺失（HRD）」，預計約5100名癌友受惠，挹注1億元。精神科方面，也有關於思覺失調症的改善計畫等。

陳亮妤說，這次增加許多急重難症的健保給付，是希望年輕醫師能看到未來，繼續在急重難症救治患者的生命。而在討論健保支付中，也請內科醫學會理事長吳明賢加以協助。此次支付調整於6月3日通過醫院協商會議，於今日通過共擬會議，未來將持續配合「健康台灣」政策方向，分階段調整以人力投入為主之醫療服務支付，落實「不同工不同酬」精神，反映醫事人員專業付出，將持續提升照護品質。

衛福部健保署今在醫療服務共同擬訂會議中，通過「優化兒童重症醫療」、「提高生產及急重難點數」、「提升早療點數」等急重症健保加成給付，共挹注33億元。另護理界關心的住院護理師加成獎勵今天也順利通過，將挹注20億元，總計金額達53億元。本報資料照片
衛福部健保署今在醫療服務共同擬訂會議中，通過「優化兒童重症醫療」、「提高生產及急重難點數」、「提升早療點數」等急重症健保加成給付，共挹注33億元。另護理界關心的住院護理師加成獎勵今天也順利通過，將挹注20億元，總計金額達53億元。本報資料照片

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