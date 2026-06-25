北車商場完成議約程序 台鐵估月底與新光三越簽約

台北車站商場經營權由新光三越拿下，台鐵今天表示，已完成議約程序，新光三越正在申請特許公司登記，待取得公司登記後，將辦理後續相關事宜，預計6月底前完成簽約及公證。

台鐵台北車站商場現由微風經營，合約將於今年7月24日到期，經營權招標結果在4月28日出爐，台鐵公布由新光三越列為最優先申請人，次優申請人為微風廣場實業股份有限公司。

台鐵透過訊息說明，已於6月9日與新光三越完成議約程序，目前新光三越正在申請特許公司登記，待取得公司登記後，將賡續辦理簽約及公證事宜，預計6月底前完成簽約及公證。

不過，微風先前曾質疑評選程序與評審機制，認為甄審委員涉利益衝突，今天傳出已通知店家分批撤場，外界憂心恐造成服務空窗期。

台鐵指出，自6月14日起陸續接獲台北車站商場多家店鋪向台鐵反映，收到微風場站開發股份有限公司業務聯繫函，通知店家提前終止專櫃契約及撤場等，為此台鐵已於昨天邀集微風及新光三越代表，主持召開三方協調會議。

台鐵表示，會中經向微風確認，確實有通知櫃位提前撤櫃情況（分別於6月28日、7月5日及7月12日陸續撤櫃），而依現行ROT契約規定，微風應全年無休營運，未經台鐵公司書面同意前，不得擅自關閉部分或全部營業區域。

台鐵指出，微風並未向台鐵提出書面申請並獲同意，若微風續依原規劃期程提前撤除櫃位並拆除裝潢，此舉將嚴重違反公共建設不中斷原則暨投資契約約定，因此台鐵已在會中明確表達不同意微風原先規劃做法，另依契約規定，甲乙雙方在完成資產返還及移轉程序前，均應繼續履行其依契約所盡義務。

台鐵指出，經會議充分討論，微風代表表示，為維護公共利益及履行營運不中斷，將會依契約規定，持續履約至契約屆滿日期（7月24日），並將重新提報返還撤場計畫給台鐵審查同意。

台鐵提到，依新光三越會中指出，目前台北車站商場約有9成專櫃（約110家）表達願意續留，台鐵會後也請新光三越協助向已簽約專櫃廠商，持續溝通說明堅定其不撤櫃的信心，以確保營運不中斷，維護公共利益。

基於車站商場是旅運服務重要一環，台鐵強調，為維護公共利益及場域安全，將本於營運不中斷原則，持續與微風、新光三越積極溝通協調，並依促參法及契約規定，全力維護台北車站的旅運服務與品質，以及協助新光三越公司完成接手營運準備作業。