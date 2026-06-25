大怒神換臉了!六福村暑假推水火神戰 身分證生日有這3碼優惠入園

六福村第三季主題活動「部落狂歡－水火神戰」將於6月27日登場，以南太平洋薩摩亞文化為主題，打造暑假限定沉浸式體驗。6月28日至7月31日，身分證字號或出生年月日含有數字5、8、0任一碼者，可享主題樂園599元、水樂園450元優惠價。

六福村指出，園區地標設施大怒神今年化身為「圖騰島守護神」，融入活動故事背景，象徵守護部落與平衡自然力量的重要角色。遊客搭乘設施時，將隨著高速升降體驗守護神試煉，感受活動設定中的冒險氛圍。

活動期間白天將安排來自南太平洋文化意象的「薩瓦伊之躍」表演，由勇士自瀑布高處一躍而下，搭配鼓樂及舞蹈演出，呈現部落成年禮與榮耀傳承精神；夜間則推出火舞表演「Siva Afi」，舞者手持火焰進行旋轉與舞動，在火光與鼓聲交織下，展現南太平洋地區具代表性的傳統文化藝術。

配合暑假檔期，六福村同步推出多項票價優惠。其中「水火神賜幸運碼」活動自6月28日至7月31日實施，只要身分證字號或民國出生年月日含有數字「5」、「8」或「0」任一碼，即可享主題遊樂園599元、水樂園450元優惠價。

此外，暑假期間穿著花襯衫或花上衣入園，可享水陸雙園聯票999元優惠；學生穿著學校制服入園可享699元票價；風象及土象星座民眾，以及設籍台中、彰化、南投、雲林、嘉義等地區民眾，也可享699元優惠。警察、消防人員及保全從業人員於6月底前憑相關證件入園，則可享599元優惠價。

六福村表示，活動將一路持續至暑假結束，除了主題表演外，也結合水樂園及各項遊樂設施，希望吸引親子及年輕族群在暑假期間前往體驗，感受結合水花、火舞與異國文化元素的夏日慶典。

六福村第三季主題活動「部落狂歡－水火神戰」將於6月27日登場，以南太平洋薩摩亞文化為主題，打造暑假限定沉浸式體驗。圖／六福村提供