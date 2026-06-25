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看好健康即食 業者把雞胸肉變方便握食營養棒

中央社／ 台北25日電

看好消費者對健康即食產品的需求，畜禽業者將愈來愈受運動及養生族群喜好的雞胸肉，推出如營養口糧棒般新造型，方便開封後單手握食。

2026台北國際食品展6月24日到27日舉行，台灣首間取得農業部屠宰場肉品衛生安全系統驗證的家禽業者超秦企業也設攤，其中可開封後單手握著吃的雞胸肉棒，吸引不少參觀者。

業者說，近幾年消費者愈來愈重視養生，對即食、健康、可補充高蛋白的雞肉食品需求持續提升，尤其雞胸肉更受養生或運動族群喜好，現有雞胸肉系列產品穩定成長，希望能讓消費者在食用時，有更方便的選擇，所以在造型上做了改變，除了原本的片裝及塊裝，新推出雞胸肉棒。

業者新研發的雞胸肉棒，開封後就可單手握食，有「肯瓊風味烤雞胸棒」和「山賊燒風味烤雞胸棒」兩種口味，並推廣在全家便利商店上架。

農業部

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