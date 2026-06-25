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不是青春才長痘！4成民眾痘痘一消就停藥 醫提醒早期預防痘疤是趨勢

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
醫師提醒，青春痘的國際治療趨勢已全面轉向「長期維持治療」與「早期預防痘疤」，不僅要解決當下發炎，更要避免對皮膚造成不可逆的組織破壞。記者翁唯真／攝影
醫師提醒，青春痘的國際治療趨勢已全面轉向「長期維持治療」與「早期預防痘疤」，不僅要解決當下發炎，更要避免對皮膚造成不可逆的組織破壞。記者翁唯真／攝影

根據2026最新公布「青春痘&痘疤線上問卷」調查，超過8成國人仍將青春痘視為偶發性的「急性疾病」，往往等到中重度發炎、甚至形成明顯痘疤才就醫。醫師提醒，青春痘的治療趨勢已轉向「長期維持治療」與「早期預防痘疤」，不僅要解決當下發炎，更要避免對皮膚造成不可逆的組織破壞。

醫師指出，即使痘痘消失，青春痘患者仍須進行維持期治療。但調查發現，高達9成以上的民眾不知道；4成以上患者在痘痘消退後馬上停藥，以致整體調整尚未穩定，就容易落入反覆發作的惡性循環。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊表示，傳統觀念常誤以為青春痘消退，就等於根治，但青春痘是一種皮膚慢性發炎疾病，需要持續追蹤、用藥或藥妝品預防、調整體質、改變飲食及生活習慣，也就是盡量想辦法讓皮膚不長痘，才不會反覆發作。

邱品齊說，青春痘治療主要分為預防、治療及維持3個階段，成因除了先天基因影響外，後天各種內外在因素的誘發與影響也是相當關鍵。小學高年級時，若發現臉部皮膚開始出油、在T字部位產生微小粉刺，這就是青春痘的早期表現。早期未加以控制，後續青少年時期因為荷爾蒙劇變及課業壓力的雙重推波助瀾下就可能會大爆發。

邱品齊表示，可以透過外用藥品或藥妝品如外擦水楊酸、外用A酸調理，並養成正確的生活習慣，包含盡量不要熬夜晚睡、不要亂擠痘痘、飲食以天然食材原型食物為主、減少使用油性髮用化妝品，如潤絲精、護髮素、髮油等，也減少油性化妝品，如卸妝油、遮瑕膏、氣墊粉餅等使用。青春期能夠盡量不長痘痘，長大後就不會留下痘疤。

邱品齊說，近年成人痘也讓許多人苦惱，常常因過度出油、過多壓力、生活日夜顛倒、亂用化妝保養品、飲食不正常以及荷爾蒙波動，導致成年後也出現痘痘。過了青春期，痘痘預防也不能鬆懈，要有「維持期治療」的觀念，也就是使用適當的外用藥品，如外用A酸，或藥妝品、口服A酸，減少粉刺與痘痘，降低成人痘發生率。

此次調查也統計，大約7成民眾的青春痘問題持續超過一年，4成民眾在意痘痘可能會終身留疤，其中又以「凹洞型」痘疤最令民眾恐懼。臨床數據顯示，中重度青春痘且持續超過3年的患者，其未來留下永久性痘疤的風險將增加2至5倍。

皮膚科醫師王筱涵表示，預防青春痘的發生與惡化，本質上就是在預防未來的痘疤。一般痘痘發炎後，因為底下發炎微血管擴張，這時的痘疤就是所謂的紅痘疤，而當發炎結束，留下黑色素沉澱就變成了黑痘疤，這兩種痘疤都可以靠以改善發炎跟促進角質代謝的第四代外用A酸等藥物來治療。

王筱涵說，青春痘若嚴重發炎、深達皮膚的真皮層，導致組織破壞過多或是不良增生就會導致凹洞痘疤與凸痘疤，一旦皮膚受損形成凹凸的痘疤，很難透過一般外用藥物完全消除，後續必須耗費較長時間與經濟成本，使用雷射或醫美手術才能改善。

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