台北關舉辦服務宣導 提醒旅客出入境通關應注意事項
關務署台北關為宣導入境旅客通關應注意事項及通關措施，同時增進海關與旅遊業者間良性互動，於今天下午在桃園國際機場第二航廈1019會議室舉辦本年度第2季通關服務宣導團，由台北關副關務長王明仁主持，不少民眾提出問題，現場討論熱烈。
台北關表示，本次宣導內容包括「入境旅客攜帶菸酒及加熱菸通關規定」、「入境旅客攜帶藥品、醫療器材通關規定」、「出入境旅客洗錢防制物品注意事項」、「遺失免稅品提領流程與稅務規範」以及「動植物及其產製品檢疫規定」等實務宣導。
台北關指出，希望透過定期舉辦宣導團活動，提供雙向溝通與交流的管道，使業者瞭解最新法令規定及應注意事項，並增進社會各界對邊境通關業務之認識，同時期許打造便捷及安全之貨物通關環境。
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