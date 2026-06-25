國家公園夏季157梯次活動多元 金門行軍體驗戰地歲月
內政部今天說，今年夏天國家公園推出體驗營隊、教育講座及多元活動多達157梯次，可供1.3萬人報名。如金門國家公園管理處7月11日將辦理戰地行軍體驗，以步行7.4公里了解戰地過往烽火歲月，目前還有名額。
內政部部務會報由國家公園署報告「國家公園夏季活動推動規劃─深化環境教育與自然體驗」。
內政部政務次長董建宏在會後記者會表示，每年約有2000萬人次造訪國家公園，今年夏天國家公園以「探索自然、樂學體驗、安全同行」為主軸，推出15梯次體驗營隊、16梯次教育講座及多達126梯次的多元活動。
多元活動方面，董建宏舉例，深受民眾喜愛的「進城藝遊」藝術表演活動，邀請民眾7月4日晚間7時到高雄都會公園欣賞紙風車劇團「巫頂環遊世界」演出，未限制進場人數。
董建宏說，雪霸國家公園管理處也有「日出雪見．初現山間」山林音樂會，結合國際獲獎紀錄片，透過泰雅族保育巡查員一家三代傳承使命，展現原住民族與山林故事，預計7月3日、8月1日下午2時30分，分別在台北松菸、台中新民高中舉辦。
董建宏說，金門國家公園管理處7月11日下午2時辦理「重返前線－金門戰地行軍體驗」，以步行7.4公里方式了解戰地過往烽火歲月。
講座方面，為推廣山野教育、生物多樣性保育等議題，會在全台辦理登山安全教育及保育系列講座共16梯次，深化民眾對自然環境及保育工作的認識。
營隊部分，國家公園署長王成機說，民眾報名踴躍，15梯次活動一推出已額滿。像是「小小解說員」培訓活動，引導學童說出環境故事，小朋友更可實際擔任解說員。Youth Camp營隊帶領青年學子培養自主能力、認識山林及在地濕地。
王成機表示，此外也針對教師規劃增能研習課程，透過實地生態觀察，將自然保育及永續發展理念融入教學現場，進一步擴大環境教育推廣效益，未來內政部將持續推動「健康國家公園」理念。
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