國家公園夏季157梯次活動多元 金門行軍體驗戰地歲月

颱風米克拉持續接近台灣，受到外圍環流及豐沛水氣影響，全台多地出現強降雨與積淹水情況，導致不少民眾冒雨通勤，鞋襪被雨水浸濕後仍長時間穿著。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，穿濕鞋襪不只是造成不適，還可能成為細菌與黴菌滋生的溫床，增加皮膚疾病與感染風險，嚴重甚至可能引發蜂窩性組織炎或敗血症。 黃軒在臉書發文指出，腳部長時間處於潮濕且不透氣的環境，最常見的問題就是足癬，也就是俗稱的香港腳。黴菌在悶熱潮濕的環境下容易繁殖，可能導致腳趾縫及腳底出現搔癢、脫皮、紅腫，甚至皮膚糜爛等症狀。 除了黴菌感染外，皮膚長時間浸泡在水分中，也會變得柔軟脆弱，容易產生細小傷口，讓細菌有機可乘。一旦感染，可能出現紅、腫、熱、痛等發炎反應，若未及時治療，嚴重時恐演變成丹毒、蜂窩性組織炎，甚至引發敗血症。 醫師也提到另一種常見問題「浸漬性皮炎」，患者因皮膚長時間泡水，導致角質層受損，出現脫皮、發癢、疼痛等症狀，皮膚防禦力下降後，感染風險也隨之提高。此外，積水與污水中往往含有大量病菌，若腳部原本就有傷口，更應提高警覺。 除了健康風險，雨天濕滑路面也容易增加跌倒意外發生率。黃軒建議，若鞋襪遭雨水浸濕，應盡快脫下更換，並

2026-06-25 14:47