誠品生活台南滿周年 虎爺特展、親子活動看準暑假商機

重回台南開設大型獨立店的誠品生活台南，近期開幕滿周年，適逢暑假檔期，推出多項藝文與親子活動，其中以結合台灣民間信仰與飲食文化的「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」特展最受矚目，展覽即日起展至9月14日，透過藝術創作與文化展示，帶領民眾認識台灣傳統祭祀文化。

誠品生活台南館表示，配合周年活動，誠品生活台南近期啟用全台首座「誠品會員聚所」，提供會員閱讀、休憩與藝文交流空間，未來也將作為會員專屬活動與文化體驗據點，相信可吸引不少外縣市會員、消費者前來參觀體驗。

此外，館內也以深受民間信仰喜愛的「虎爺」為主題規畫系列活動，包括門口大型裝置藝術、求籤體驗及祈福活動等，並預計8月與台南東嶽殿合作推出親子扛轎體驗，希望讓民眾透過互動方式認識在地宗教文化。

館方指出，因應暑假親子出遊需求，戶外廣場同步規畫戲水設施及週末市集，提供親子休閒空間，以文化體驗、閱讀推廣及家庭休閒為主軸，希望吸引不同年齡層民眾參與；除台南外，誠品在嘉義與高雄也推出相關暑期閱讀活動，相關活動詳情可洽誠品官網查詢。

誠品生活台南近期啟用全台首座「誠品會員聚所」，提供會員閱讀、休憩與藝文交流空間。圖／誠品生活台南館提供