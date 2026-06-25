雙颱共舞！ 粉專：米克拉與無花果颱風距離持續拉近

中央氣象署預報員朱美霖今天指出，受米克拉​颱風​北上、鋒面接近及西南風增強影響，台灣天氣不穩定，易有短延時強降雨，目前南部已有豪雨或以上等級雨勢出現，劇烈降雨從今天到明天上午都持續。周六及周日降雨機率仍高，容易有大雨或局部豪雨發生。至於無花果颱風往偏北方移動，對台灣天氣沒有直接影響。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，​米克拉​與無花果目前相距約1200公里，在太平洋高壓推送下，無花果正快速朝北移動，兩者距離持續拉近。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預計明天開始，無花果將逐漸靠近米克拉，以目前資料來看，無花果規模明顯較小，未來很可能逐漸被米克拉的環流吸收，最終併入其環流之中，兩者在日本南方海域的互動值得觀察。但大吃小，不代表會變得更大。

朱美霖上午指出，米克拉颱減為輕颱，在花蓮東方外海約360公里海面上，未來偏北朝北北東方向移動，預計明天上午來到琉球北方海面附近，後續持續往東北方向移動。目前台灣在颱風過境低壓區影響，以及華南附近有鋒面建立且接近台灣附近，加上鋒面帶附近還有西南風範圍，台灣今明兩天天氣相當不穩定，且許多區域對流發展機率相當高。

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書指出，今起到周六米克拉颱風引進偏強西南風，全台降雨多，西半部局部較大雨勢。米克拉預估26日可能登陸日本四國，至於無花果颱風環境不佳，減弱趨勢快。但遊日韓民眾要注意，明後兩天米克拉影響期間，明顯降雨伴隨強風。至於7月3日到8日，日本、韓國降雨偏多，遊日韓需留意天氣。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。