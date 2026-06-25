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內湖暴雨淹大水北市府曝主因 持續改善盼容受率達每小時88.8毫米

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少地處低窪的店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，留下滿地黃泥水與垃圾雜物。記者許正宏／攝影
米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少地處低窪的店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，留下滿地黃泥水與垃圾雜物。記者許正宏／攝影

受到輕颱米克拉北上以及鋒面接近影響，加上西南風增強的加持，台北市內湖區暴雨大淹水，導致民怨不斷，市府說明，最主要原因是內湖地區即時強降雨每小時達到88毫米到100毫米以上，超過原來側溝系統或排水系統所能承受的極限，未來會持續提升各集水面積內的承洪容量，包含敦化大排建設及高風險集水區改善。

工務局長黃一平表示，今天主要的降雨大概在上午10點半左右，在內湖測到的數據，是從每小時88毫米到100毫米以上，已超過原來側溝系統或排水系統所能承受的極限，台北市主要的雨水容受能力每小時78.8毫米，會持續努力想辦法讓整體的容受率逐步提升。

水利處長張凱堯表示，北市抽水站都是自動化操作，只要水位達到設定標準，它馬上就會自動起抽，全程都有在監控抽水機的運作沒題，今天的河川水位很低，靠重力就可以自然排水，但還是有啟動抽水機去輔助抽水，只是即時降雨量太大才抽水不及。

黃一平強調，主要還是希望提升各集水面積內的承洪容量，逐步讓每一個排水區都能提升到每小時88.8毫米的承洪能力．這也是目前一直在做後續規畫與推動目標，包含今年7月就會開工敦北大排，整個敦化北路沿線一帶優化。

張凱堯補充，北市目前共有78個集水區，會依照各區的風險逐步推動，包含圓山、大龍集水區，在承德路上也會規畫儲留管及抽水站的擴建，並針對風險較高的集水區優先改善，這次淹水內湖地區主要是港墘陽光抽水站集水區集水面積非常大，先前也做過相關的研討與方案規畫，後續會再去檢視，是否有機會列為優先處理對象。

環保局長徐世勳也說，台北市列管的溝渠總共有1萬3170條，每年房汛期前，全部都會進行至少一次的巡清，只要巡清時發現溝渠淤積超過5公分，原則上都會清疏，進入汛期後每季針對容易積淹水的地點，也都會進行至少一次的巡清，而若短時間發生強降雨水量極大時，會有樹葉或部分垃圾擋在隔柵上面阻塞排水，同仁在第一時間緊急將溝蓋打開，讓雨水能快速流入。

米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少地處低窪的店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，留下滿地黃泥水與垃圾雜物。記者許正宏／攝影
米克拉颱風外圍環流為台灣帶來強降雨，台北市內湖區早上大雨不斷，內湖路三段等地多處積淹水，不少地處低窪的店家遭水淹至小腿肚，商品、器材全數泡湯，損失相當慘重，近中午時分雨勢漸緩，積淹水逐漸退去，留下滿地黃泥水與垃圾雜物。記者許正宏／攝影

台北市內湖區上午遭雨彈狂炸，多處積淹水。圖／議員陳宥丞提供
台北市內湖區上午遭雨彈狂炸，多處積淹水。圖／議員陳宥丞提供

豪雨 淹水 米克拉

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