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眼科醫師進幼兒園篩檢 近半5歲童處近視前期

中央社／ 台北25日電

114學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫，眼科醫師進幼兒園為5歲兒童進行散瞳屈光度數檢查，近視占9.5%、近視前期48.5%，透過篩檢、轉介追蹤及衛教，盼降高度近視風險。

衛生福利部國民健康署今天舉辦「114學年度學齡前兒童視力篩檢試辦計畫成果分享會」，由桃園市、台中市、嘉義市、雲林縣、台南市、高雄市及屏東縣等7個縣市政府攜手697家幼教機構，共有75名眼科醫師投入入園篩檢工作。

國立台灣大學醫學院眼科主治醫師蔡紫薰說，這次試辦計畫總篩檢人數為1萬4570人，統計至115年5月31日，結果發現近視占9.5%、近視前期占48.5%，合計達58%；若以具任何眼科臨床異常為分析基準，40.7%學童需轉介追蹤或複篩，實際人數高達5827人。

蔡紫薰表示，以6類眼科臨床異常比率，14.39%學童有疑似弱視，約2097人篩檢視力表現不佳，醫師判斷需進一步測試矯正視力、3.90%斜視、7.19%顯著散光、2.51%顯著遠視、3.85%不等視及10.71%其他眼科異常。

蔡紫薰說，針對初篩異常5827人，複篩追蹤人數為3179人，複篩追蹤率達54.6%，其中複篩確診近視1168人。114學年度篩檢試辦結果揭示，學齡前視力問題已存在，須立即行動，學齡前兒童全面散瞳篩檢，是台灣對抗近視海嘯的全新戰略，也是近視防治公衛政策典範轉移的起點。

中華民國眼科醫學會理事長王一中認為，這次試辦結果顯示，學齡前兒童近視與近視前期比率合計達58%，顯示及早介入的重要性。透過結合公共衛生數據、臨床專業與地方執行經驗，不僅能更早掌握幼兒視力風險，也能將視力保健觀念從幼兒園延伸至家庭。

衛生福利部國民健康署長沈靜芬表示，兒童視力保健是兒童健康重要一環，幼兒園則是兒童健康促進的重要場域，眼科醫師走進，找出學齡前兒童近視前期、遠視儲備不足、假性近視或早期近視等問題，及早接受醫師診察與追蹤，減少近視帶來的潛在傷害，盼115學年度更多縣市加入。

國健署重申，幼兒園散瞳篩檢是專業醫療人員執行，由護理師點散瞳劑，第1步是雙眼各點1滴，共3次，第2步是在座位盡量閉眼休息，第3步為專業檢查，確認散瞳後，進行電腦屈光度檢查。散瞳會暫時模糊、約4至6小時畏光，戶外活動要戴帽、戴墨鏡，藥效退去就能完全恢復。

幼兒園 近視

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