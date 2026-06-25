推動中高齡就業 勞動部：聘僱逾65歲勞工得簽訂定期或不定期契約

為推動中高齡就業，勞動部訂定專法，雇主聘僱65歲以上勞工可簽訂定期契約，卻有企業誤解。勞動部近日發函重申，專法是提供雙方簽訂具彈性工作期間勞動契約的機會，並非只能簽訂定期契約。

為了促進與保障銀髮族就業，勞動部訂定中高齡就業專法，讓雇主可用定期契約僱用65歲以上高齡勞工。不過，部分企業誤以為，只要雇用65歲以上勞工，就只能簽訂定期契約。

對此，勞動部近日發函各地方政府勞工主管機關等單位，重申雇主僱用65歲以上勞工者的勞動契約簽訂規定，強調雇主得以「定期」或「不定期」契約僱用年滿65歲以上高齡者，並未限制只能簽訂定期契約。

勞動部說明，當初專法有雇主聘僱65歲以上勞工簽定期契約，是考量高齡者的體力或家庭等因素；如果有具彈性的定期契約工作，比較能符合高齡者需求，因此藉由定期契約彈性作法，促進高齡者勞工重新進入勞動市場，並提高勞動力參與率。

勞動部也強調，雇主以定期契約進用高齡者時，應在勞動契約明確約定契約起迄日期，在契約有效期間也須遵守勞動法令。後續定期契約屆滿後，雇主在3個月內再與其重新簽訂新約時，仍應依「勞動基準法」規定，併計勞工前後的工作年資。