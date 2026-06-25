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7旬糖尿病友足部傷口3年不癒 攜帶式負壓傷口治療助控制滲液

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
明基材料董事長陳建志指出，集團由材料科學出發，將艱深的材料科技轉化為貼近民眾需求的照護解決方案。圖為物理傷口負壓治療醫材。記者林琮恩／攝影
明基材料董事長陳建志指出，集團由材料科學出發，將艱深的材料科技轉化為貼近民眾需求的照護解決方案。圖為物理傷口負壓治療醫材。記者林琮恩／攝影

76歲在台北榮總治療的阿康伯，因糖尿病導致腳部靜脈潰瘍治療，連續3年都無法痊癒。醫師建議負壓治療，他擔心價格太高而猶豫，每周由兒子陪同回診換藥三次，花費時間、金錢，對體力也是一大考驗。阿康伯後來使用攜帶式物理負壓治療後，傷口滲液獲控制並持續癒合，生活慢慢回歸正常步調。

隨著糖尿病等人口變多，專家預估，全球傷口照護需要持續成長，全球2024年約投入209.7億美元，至2030年將成長至304.8億美元，加上國內醫療處置從住院趨向在宅、居家，傷口照護模式也逐漸由院內治療延伸至門診、居家等恢復階段，更重視「傷口照護連續性」。

台灣整形醫學會指出，負壓傷口治療為傷口輔助治療，以抽吸原理使傷口與敷料間維持負壓狀態，有助縮小傷口面積，將滲液集中於集液瓶中。為了幫傷口癒合，已有業者發展幫助辨識細菌等組成的生物膜，過去需插電才能使用負壓治療，目前也出現無電源、輕量化設計，幫助病人在家治療。

可攜帶物理負壓治療產品由明基材料生醫所研發，該公司產品事業處長楊岳雷表示，可攜帶物理負壓治療產品，不必插電，病人裝設後可自由移動，有助居家治療，目前全台9成醫學中心已導入作為自費選項，負壓抽吸裝置目前須自費一萬多元，適用於長久不癒的傷口或術後傷口，患者科別涵蓋一般外科、骨科、婦產科等。

明基材料生醫董事長陳建志指出，集團由材料科學出發，將艱深的材料科技轉化為貼近民眾需求的照護解決方案，除了前述物理負壓傷口治療外，還有無菌醫材包裝、痘痘貼、疤痕復原產品及隱形眼鏡等。

明基材料隱形眼鏡事業處事業部長謝惠鶯指出，過去隱形眼鏡強調「含水率」，透過水分中的氧氣，讓眼睛能夠「呼吸」，新型矽水膠隱形眼鏡利用材料特性，讓氧氣透過隱形眼鏡進入眼睛。記者林琮恩／攝影
明基材料隱形眼鏡事業處事業部長謝惠鶯指出，過去隱形眼鏡強調「含水率」，透過水分中的氧氣，讓眼睛能夠「呼吸」，新型矽水膠隱形眼鏡利用材料特性，讓氧氣透過隱形眼鏡進入眼睛。記者林琮恩／攝影

糖尿病

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