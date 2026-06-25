遏止拖吊蟑螂修法朝野無共識 綠委要交通部也提相對應版本

為了遏止拖吊業者趁火打劫亂象，在野黨立委接連提出公路修法。交通部次長陳彥伯今天表示，一般道路車輛業務，仍然屬於地方事務，沒有必要在公路法增設「車輛拖救業」，民進黨立法院黨團也對此項修法存疑，朝野立委與行政部門無法達成共識。

近期屢傳不肖拖吊業者趁火打劫，國民黨立委黃健豪、林倩綺、王鴻薇及民眾黨立法院黨團接連提出「公路法」修正草案，希望強化主管機關監管責任、消費糾紛發生風險，同時提升道路救援資訊透明度與專業安全性。立法院會先前決議逕付二讀，交由民眾黨團負責召集協商。

民眾黨團副總召王安祥今天召集協商，邀請交通部等多個行政單位與會討論。民眾黨團總召陳清龍表示，目前拖吊業者無法可管，許多民眾因為車輛拋錨，結果發生被坑殺的狀況，類似狀況已經有集團犯罪式的趨勢，民眾黨團為了回應民意，提出修法納管拖吊業者。

陳清龍說，車輛拖救本來是為了即時排除交通障礙，如今已經變成集團化的斂財工具和手段，追根究底還是來自交通部長期推諉責任，甚至主張透過消費者保護法就可以處理，「如果定型化契約可以處理，就不會有現在的拖吊亂象」，民眾黨團認為修法才能終止相關亂象。

國民黨立委林倩綺指出，車輛拖吊涉及道路救援、事故排除、車輛移置及民眾財產權等利益，然而卻長期存在價格不透明、收費不一的問題，許多業者也沒有經過合法申請就在經營，應該透過修法明定法律定義、專業管理、營運管理及契約規範，甚至還要制定部分罰則。

民進黨立委林俊憲表示，拖吊糾紛大多發生在一般縣市道路，較少發生在高速公路或省公路等，因為這些屬於中央政府管轄的路段，交通部訂有明確的服務契約、服務項目、計價方式及計價標準，「這些瞞天喊價的地方，目前都發生在一般市區道路，而路權是地方政府管轄。」

林俊憲說，目前有些縣市訂有自治條例，拖吊業者必須遵循這些事項，如果馬上直接修正公路法，是否會有疊床架屋的疑慮，值得大家共同思考。

針對在場立委的說法，陳彥伯回應，車輛拖吊跟救援業務多樣，而且不同於汽車運輸業，目前採用一般商業登記處理，「如果有爭議，都是透過消費爭議的方式處理」，現行消費者保護法已經有相關因應作為，地方政府可以依此進行調查，這樣的制度行之多年。

陳彥伯說，一般道路車輛業務，仍然屬於地方事務，沒有必要在公路法增設「車輛拖救業」，不過還是感佩朝野立委就消費者權益提出相關意見。

不過，林俊憲指出，現行公路法第34條，明確表列該法納管業別，並沒有所謂的拖吊業，「如果只修正這幾條，這樣等於是白修的」，如果大家都認為要納管，交通部也應該提出版本，併案討論才會比較完整，「如果沒有很急迫的話，我們下次再開會討論。」

林俊憲還說，這次的修法不是很完備，因為沒有在委員會審查，而是直接交付逕付二讀，「如果大家都認為要納管，交通部就應該提出意見，包括第34條應該怎麼修、未來如何管理第57條之2」，希望民眾黨團擇期併案協商，民進黨團的意見是條文全數保留。

由於在場立委與行政部門無法達成共識，擔任會議主席的王安祥裁示全數條文保留，後續依照立法院職權行使法送交院會處理。