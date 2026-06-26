視界重啟的那一刻！董至成飛秒雷射白內障手術後驚呼：「彷彿回到20歲，整個世界變4K」

圖／諾貝爾眼科診所提供

藝人董至成近年發現視力明顯下滑，錄影時必須把大字報越拿越近、瞇著眼才能勉強看清楚。原本以為只是老花加重，但到眼鏡行驗光後卻發現情況並不單純。他形容：「眼前好像隔了一層霧，看什麼都不清楚。」

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由於必須經常開車往返工作地點，他逐漸意識到危險。過去能清楚判斷三、四台車距離，如今卻只能勉強看見前車；夜間行車時，燈光還會出現明顯光暈與眩光，最終確診為白內障，決定接受手術治療。

董至成選擇進行高階「飛秒雷射白內障手術」，他形容整個過程幾乎沒有不適感。「手術時間很快，大概不到15分鐘，醫師一邊聊天就完成了，也完全不會感到痠痛。」他表示，傷口極小，約0.2公分，恢復速度也相當快，讓他可以很快就回到工作崗位。

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術後效果更讓他驚喜不已：「像是眼睛被重新開光一樣，整個世界突然變亮。」他開心表示，現在不論看遠、看中或看近都非常清楚，甚至把多年來的近視、老花與隱形眼鏡全數收起，「好像回到20幾歲、視力高清晰的感覺，看什麼都是4K畫質。」

醫師提醒：白內障不要拖，越早進行手術越安全

站前諾貝爾眼科院長林宜鴻醫師指出，白內障與老花不同，最大差異在於「看遠、看近都不清楚，視力全面性下降」。常見5大症狀包括：

1. 視線逐漸模糊，出現霧狀或毛玻璃感。

2. 夜間眩光、光暈明顯。

3. 白天色彩變暗、偏黃。

4. 眼鏡度數短期內頻繁改變。

5. 單眼可能出現重影（複視）。

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常見長輩會把白內障誤以為是老花加深，延誤治療時機。林醫師強調：「白內障不要拖。」若已影響生活或視力低於0.5，就應考慮手術治療。若延誤太久，水晶體會逐漸硬化，不僅增加手術難度，也會提高風險。及早處理，不僅能恢復視力，更能降低跌倒意外、維持生活自理能力。

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目前白內障手術多採微創方式，傷口僅2–3mm，局部麻醉、過程無痛，約半小時即可完成。同時還可搭配不同功能的人工水晶體，有單焦、多焦，也有球面和非球面，還有抗藍光等選擇，除了移除白內障，還可一併矯正近視、遠視、散光、老花等。

不過林醫師也提醒：「人工水晶體不是越貴越好，每個人的眼睛條件、工作型態、生活需求都不同，務必和專業眼科醫師討論。人工水晶體沒有最好的，只有最適合自己的。」

飛秒雷射技術進化，精準、安全、恢復更快

公益諾貝爾眼科院長羅育倫醫師指出，隨著3C使用時間增加，白內障有年輕化趨勢，尤其高度近視與青光眼患者更需留意。

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相較傳統手術，飛秒雷射可透過電腦精準定位準確切割，包括切口、撕囊與晶體分割，進一步提升穩定性與安全性。其優勢包括：精準切割前囊大小與位置，提升人工水晶體置中精準度。「一般白內障手術依賴醫師經驗與純熟度，飛秒雷射使用電腦定位，幾乎100%達到我們要的大小、位置，特別適用於需要高精準度的高階水晶體。」

此外，飛秒雷射能同時能降低白內障超音波乳化能量，降低術後角膜水腫，縮短恢復期。羅醫師分享，替80多歲患者進行白內障手術，術後幾乎無水腫，隔天即可正常用眼。

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誰適合飛秒雷射？

他強調，隨著技術進步，白內障手術已相當成熟、安全且恢復快速。及早治療，不僅能重拾清晰視力，也能大幅提升生活品質。建議白內障較成熟、年紀大、眼球結構較脆弱或曾受傷者，希望同時改善老花與散光者，可優先評估使用飛秒雷射。

諾貝爾眼科為德國原廠認證白內障設備中心，全台醫師都經過原廠專業培訓，且全台據點最多，提供完整檢查與治療服務，歡迎至全台分院預約諮詢。

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