台鐵北車招商餘波盪漾！傳微風要提前撤櫃 台鐵：違反契約還違法

台北車站招商風波餘波盪漾，媒體報導微風集團發函要求台北車站商場廠商於7月分批清空專櫃，恐導致人來人往的車站大廳及一樓美食街恐變成空城兩、三個月。對此，台鐵強硬反擊，指出微風此舉不僅違反契約，更可能違法。

台鐵台北車站商場現由微風百貨經營，雙方合約至7月24日。但台鐵4月底公布招商結果，新光三越以1分之差，奪下未來23年經營權。之後微風大動作開記者會，更批台鐵洩密，引廉政署介入釐清。如今微風再出招，要求現有專櫃廠商，7月分批解約並拆除櫃位撤場，屆時恐有2至3個月的空窗期，讓首都門戶淪空城。

台鐵回應，6月14日起陸續接獲台北車站商場多家店鋪反映收到微風業務通知，要求提前終止專櫃契約及撤場。台鐵已於昨日邀集微風及新光三越召開三方協調會議。

台鐵指出，會中微風承認有通知櫃位提前於6月28日、7月5日及7月12日陸續撤櫃。然依現行ROT契約規定，微風應全年無休營運，未經台鐵公司書面同意前，不得擅自關閉部分或全部營業區域。

台鐵強調，微風並未提出書面申請並獲同意，若執意提前撤除櫃位並拆除裝潢，將違反契約。且台鐵已於會中明確表達不同意微風提早撤櫃的規劃，請微風依契約提供現有商家名稱、家數及營運狀況以及相關返還移轉計畫。在契約期滿、完成資產返還及移轉程序前，應繼續履行義務。

此外，由於台北車站屬特種建築物，而拆除特種建築物內店鋪之隔間及裝潢等行為，依法屬於室內裝修變更範疇。台鐵表示，微風應先取得臺鐵公司書面同意後，向鐵道局申請室內裝修許可，否則即屬違法。

台鐵已於6月9日與新光三越完成議約程序，後續將辦理簽約及公證事宜。且新光三越明確表示目前商場有9成專櫃願意續留，將持續與相關單位溝通，致力維護營運不中斷。