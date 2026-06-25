玻璃瓶比塑膠瓶更毒？研究驚見塑膠微粒濃度更高 原因曝光

為了減少塑膠微粒攝取，不少民眾買飲料時會刻意挑選玻璃瓶裝，認為比塑膠瓶更健康、環保。不過，無毒教母譚敦慈近日引用一項法國研究指出，玻璃瓶飲品中的塑膠微粒濃度，竟比塑膠瓶裝飲料還高，關鍵原因可能出在瓶蓋，長期接觸下恐對健康造成影響。

譚敦慈在《早安健康》節目中表示，現代人幾乎離不開塑膠製品，甚至有研究指出，人類腦部平均可能累積相當於一支塑膠湯匙重量的塑膠微粒，令人擔憂。因此，許多人為了減少暴露風險，會特別選購玻璃瓶裝飲品。

不過，林口長庚醫院臨床毒物科主任顏宗海也指出，一篇刊登於國際期刊的法國研究，針對市售飲品進行檢測，涵蓋塑膠瓶、玻璃瓶及紙盒等不同包裝，結果發現，玻璃瓶飲料中的塑膠微粒濃度反而最高，甚至超過塑膠瓶裝飲品。

至於原因為何？研究團隊推測，問題可能出在玻璃瓶的瓶蓋。由於許多瓶蓋採用彩色塑膠材質製成，添加色素後的塑膠更容易脆化，進而釋出更多塑膠微粒，並混入飲品之中。

譚敦慈提醒，民眾不必認為玻璃瓶裝就一定比較健康或環保，因為塑膠微粒的來源可能比想像中更複雜。她也分享自身習慣，平時幾乎不購買瓶裝水，而是自備不鏽鋼保溫杯盛裝飲用水，以減少接觸塑膠微粒的機會。