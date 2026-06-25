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豪雨後防4傳染病 疾管署籲打掃落實防疫3步驟

中央社／ 台北25日電

豪雨造成多處積淹水，疾管署呼籲民眾打掃落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」防疫三步驟，並佩戴口罩與手套、長靴，防範鉤端螺旋體、類鼻疽、腸道及登革熱等傳染病威脅。

颱風米克拉及西南風增強帶來劇烈降雨，中央氣象署預測，未來24小時降雨以高屏山區達200至340毫米最多，未來3天總雨量以屏東縣平地上看800毫米最多。

由於強風暴雨更容易讓土壤中的鉤端螺旋體、類鼻疽等病原菌暴露，衛生福利部疾病管制署今天透過新聞稿指出，民眾清理家園時若接觸汙水或吸入受汙染塵土，恐引發感染。

疾管署提醒，清理時務必穿著防水手套、長靴並佩戴口罩；糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症患者，或免疫功能受損者等高風險族群，近期如有發燒、咳嗽等症狀應儘速就醫並告知醫師是否有汙水、汙泥接觸史，以利即早診斷與治療。

在飲食與環境衛生方面，疾管署表示，若蓄水池遭汙水侵入，應確實清洗消毒後再蓄水，且飲用水須澈底煮沸，切勿食用泡過水或解凍過久的食物。居家環境可用稀釋100倍的市售含氯漂白水擦拭；餐具則應煮沸或以稀釋漂白水消毒後沖淨。民眾應落實「濕、搓、沖、捧、擦」正確洗手，以防腸道傳染病。

針對登革熱威脅，疾管署強調，今年國內已出現本土病例，且雨後積水容器極易孳生病媒蚊，民眾應落實「巡、倒、清、刷」，主動清除大型廢棄容器並刷洗受汙染容器以去除蟲卵。

疾管署呼籲，民眾如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛或出疹等疑似登革熱症狀，應立即就醫並主動告知活動史，以利醫師早期診斷通報，共同守護社區防疫陣線。

疾管署 登革熱

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