藍色公路首航金門…332人抵金、152人赴澎 藍色公路掀跳島旅遊潮

2026藍色公路嘉年華布袋－澎湖－金門高速輪接送船今天首度抵達金門，由高速客輪「雲豹輪」載運332名旅客登島，另有152名旅客自金門搭船前往澎湖，展開4天3夜跳島旅程。交通部航港局副局長劉志鴻表示，航港局近年積極推動藍色公路，希望透過海上接駁提供更多元旅遊方式，同時帶動離島跳島觀光發展，未來藍色公路航班將朝常態化方向推動，讓旅客擁有更穩定的海運選擇。

包括劉志鴻、金門縣副縣長陳祥麟、縣府參議許正芳、觀光處長許績鑫、金門縣港務處長許嘉興等人今天中午都到水頭碼頭迎接旅客，期盼透過藍色公路串聯嘉義布袋、澎湖與金門三地觀光資源，進一步擴大離島旅遊市場。

雲豹輪於下午1時許駛抵金門，不少旅客一踏上碼頭便拿起手機拍照留念，來自台灣的張姓旅客表示，過去認為到金門只能搭飛機，此次選擇搭船前來，感受相當新鮮，也期待品嘗金門牛肉乾、高粱酒等特色美食，並參訪砲台等戰地古蹟，體驗不同於本島的旅遊風情。也有旅客說，他以前是在陽翟當兵，這次希望能夠舊地重遊。

陳祥麟表示，縣府近年持續推動多元交通與觀光政策，除強化空運服務，也積極拓展海上交通航線，希望透過藍色公路整合離島觀光資源，提供旅客更多元且便利的交通選擇。此次高速輪順利抵金，不僅展現三地海上觀光交流成果，也讓旅客能以不同方式深入體驗離島魅力。

劉志鴻表示，未來藍色公路航班將朝常態化方向推動，讓旅客擁有更穩定的海運選擇；此外，航港局也正規劃建造7000至8000噸級大型客輪，期望進一步提升載運量能與乘船品質。

陳祥麟指出，藍色公路不只是觀光航線，更肩負交通運輸功能，希望未來能形成海空分流機制，除了提供旅客新的旅遊體驗，也能在旺季及連續假期期間分擔空運壓力，增加金門與台灣本島間的交通韌性。

縣府透露，為持續完善對外交通服務，目前正規劃於7月試辦布袋－金門高速輪第二客運航線，相關航班與售票資訊正同步籌備中。若試辦順利，除可增加海上運輸選擇外，也有助紓解旅遊旺季機位緊張問題，提升整體疏運效能。

2026藍色公路嘉年華布袋－澎湖－金門高速輪接送船今天首度抵達金門，旅客抵金展開4天3夜的行程，有旅客開心自拍紀錄。記者蔡家蓁／攝影

2026藍色公路嘉年華布袋－澎湖－金門高速輪接送船今天首度抵達金門，旅客抵金展開4天3夜的行程。記者蔡家蓁／攝影

2026藍色公路嘉年華布袋－澎湖－金門高速輪接送船今天首度抵達金門，交通部航港局副局長劉志鴻（左二）與金門縣副縣長陳祥麟（左一）等人都到碼頭迎接旅客。記者蔡家蓁／攝影