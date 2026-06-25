30多歲未生育竟然子宮脫垂 醫揭重訓一習慣恐釀禍

一名熱愛重訓的30多歲女性，在洗澡時摸到陰道口有異物突出，原以為是腫瘤，就醫後才發現，竟是子宮脫垂。雙和醫院婦產部主治醫師、婦女泌尿科主任蘇茗軒表示，過去多以為子宮推脫垂發生在產後，但該名女性連性經驗都沒有，追問生活習慣才發現，她長時間做下腹部重訓導致子宮脫垂，這類案例雖少見，但隨運動風氣盛行，正慢慢增加中。

蘇茗軒表示，女性骨盆腔內有膀胱、子宮及直腸三個主要器官，正常情況下由骨盆底肌肉及韌帶支撐，一旦支撐結構因老化、生產、長期腹壓增加或結締組織較弱而鬆弛，器官便可能逐漸往下移位，形成骨盆器官脫垂，其中最常見的就是子宮脫垂。

他表示，重訓時，如果常常反覆憋氣、增加腹壓，對骨盆底肌群造成持續壓力，就像不斷拉扯帳篷的支架。雖然年輕女性發生機率遠低於高齡族群，但若長期進行大重量深蹲、硬舉等訓練，又缺乏核心與骨盆底肌訓練，仍可能提高脫垂風險。

子宮脫垂依嚴重程度可分為四個階段。第一階段為子宮下降至陰道內、第二階段子宮頸接近或達到陰道口、第三階段子宮頸已突出陰道外、第四階段則是子宮及子宮頸大部分甚至全部露出體外。

不少女性以為子宮脫垂一定會疼痛，其實未必如此。蘇茗軒說，患者最常見的症狀反而是陰道異物感、下墜感，或洗澡時摸到「有東西掉下來」。若合併膀胱脫垂，還可能出現頻尿、尿不乾淨、排尿困難、反覆泌尿道感染等問題；若合併直腸脫垂，則可能出現排便不順。

蘇茗軒說，子宮早期脫垂往往不容易發現，因出現陰道異物感等症狀，常發生在站立、久走或運動後較明顯，許多患者白天工作忙碌未察覺，直到晚上洗澡時才摸到異狀。臨床上甚至有長者拖了十多年才就醫，最後因尿不出來，必須插尿管才發現子宮嚴重脫垂。

蘇茗軒表示，子宮脫垂的治療方式需要依照脫垂程度及患者困擾程度決定，如果處於一、二期患者若症狀輕微，可先透過凱格爾運動強化骨盆底肌群，並避免持續搬重物或高腹壓活動；停經女性也可評估局部荷爾蒙治療，若已進展至三、四期，則可考慮子宮托或骨盆底重建手術。

不過，蘇茗軒強調，子宮脫垂的患者必須要找出導致脫垂的原因，如果脫垂原因是「重訓」或「長期搬重物」導致，手術後，仍維持過往的高強度負重工作，子宮仍會脫垂。他提醒，子宮脫垂並非高齡婦女專利，若出現陰道異物感、頻尿、尿不乾淨、下腹墜脹感，或洗澡時摸到不明凸起物，都應及早就醫檢查。尤其近年女性投入健身運動比率增加，除了追求肌力與體態，也別忽略骨盆底健康，才能避免器官脫垂找上門。