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新北兒童藝術節7月好好看 紙風車及法國知名劇團輪番登場

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
2026新北市兒童藝術節將於7月11日至19日在新北市市民廣場、新北市府一樓大廳與板橋區府中廣場登場。記者林媛玲／攝影
2026新北市兒童藝術節將於7月11日至19日在新北市市民廣場、新北市府一樓大廳與板橋區府中廣場登場。記者林媛玲／攝影

夏日最具指標性的親子盛事「2026新北市兒童藝術節」，將於7月11日至19日在新北市民廣場及板橋府中廣場隆重登場。今年兒藝節邁入第18年，累積突破852萬人次。新北文化局表示，今年以「怪獸叢林」為主題，首度跨海邀請法國知名巨偶街頭劇團，並聯手國內頂尖藝術團隊，打造一場科技、馬戲與藝術交織的夏日叢林冒險。

新北市副市長朱惕之今天出席記者會表示，兒藝節是新北市陪伴孩子成長的重要品牌。今年以經典IP怪獸為主角，全面升級規畫「聲林舞台、怪獸基地、幻獸島、叢林故事屋、奇幻島」五大主題場域。除了引進國際級頂尖演出，深受大眾喜愛的「卡牌挑戰任務」也將推出全新系列，歡迎大小朋友今夏一起前來解鎖挑戰。

本屆兒藝節亮點不斷，主舞台「聲林舞台」連續9天演出。7月11日開幕夜由紙風車劇團帶來經典劇目「唐吉軻德冒險故事─銀河天馬」，其他日前有Taiwan Top團隊「創造焦點」與「無獨有偶劇團」、「愛樂劇工場」及「如果兒童劇團」接力帶來馬戲與科技融合的視聽盛宴。

今年五大主題場域，包括聲林舞台、怪獸基地、幻獸島、叢林故事屋和奇幻島，囊括表演節目、藝術裝置、互動體驗、科技藝術等，匯集來自法國、日本、韓國等國內、外表演團隊及藝術家，呈現精采演出及大型藝術裝置，邀請大小朋友一同參與！此外連續四年風靡現場的「卡牌挑戰任務」，今年繼續推出全新卡牌，歡迎大家來挑戰卡牌蒐集的樂趣。

最受矚目的是首度來台的法國「阿奇博・卡拉曼特拉劇團」，將帶來「塵埃舞會」定目劇，以巨型偶與高空特技將城市街頭化為魔幻劇場。該團擅長以巨型偶、行進式與民眾即興互動演出，這次表演融合高空肢體、戲劇、馬戲與現場音樂，將城市轉化為充滿奇想與互動感的大型戶外劇場。

除舞台演出，市府大廳的「怪獸基地」由台藝大團隊打造半密閉沉浸式科技互動空間，讓孩子化身主角拯救恐龍。市民廣場周邊的「幻獸谷」則集結台、法、日、韓藝術家，展出10組大型戶外裝置，包含可搭乘的「咔咔獸」及溜滑梯。府中廣場的「奇幻島」則由「O劇團」操刀，規劃闖關遊戲與美食市集，專為幼兒放電設計。

新北市文化局強調，今年兒藝節採取「全市響應」模式，串聯新北市美術館、十三行博物館、十三所藝文館舍及圖書館，同步推出系列活動。同時攜手板橋大遠百、裕隆建設等民間企業，公私協力擴大藝術量能。活動詳情請至「新北市兒童藝術節」臉書粉絲專頁https://www.facebook.com/hellohellomonsters/查詢。

奇幻劇團「前方恐龍出沒注意」將於7月13日登場。記者林媛玲／攝影
奇幻劇團「前方恐龍出沒注意」將於7月13日登場。記者林媛玲／攝影

如果兒童劇團今於記者會帶來演出為下月活動暖身。記者林媛玲／攝影
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