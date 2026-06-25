搭雙層觀巴玩基隆山海美景 暑期促銷一般票半價只要250元

基隆市政府為迎接暑假旅遊熱潮，7月1日至9月15日推出「基隆雙巴樂翻天」夏季優惠活動，一般票僅半價250元及山海套票只要600元兩大優惠方案，邀請民眾以全新視角探索基隆，感受港都獨特的城市魅力。

基隆市府推動雙層巴士觀光，今年4月13日啟程載客，常態性每周二至周日從城際轉運站出發，一日4班次，跑東岸旅遊路線，初期搭乘人數不多。

基隆市文化觀光局江亭玫局長表示，基隆雙層觀光巴士以「不趕路的城市旅行」為概念，從基隆城際轉運站出發，沿途串聯基隆市區、沙灣歷史文化園區、正濱漁港色彩屋、國立海洋科技博物館及八斗子車站等熱門景點，民眾可欣賞港灣、海岸線與城市街景交織而成的獨特風貌。

「基隆雙巴樂翻天」夏季優惠活動推出兩大方案，一般票原價500元，活動期間全面享5折優惠價250元，包含車上點心與咖啡，享受舒適愜意的乘車體驗；山海套票原價899元，限時優惠價600元，套票內容包含國立海洋科技博物館主題館門票、基隆在地濾掛咖啡及精美基隆文創品等，暢遊港都山海風光。

雙層觀光巴士提供中、英、日、韓四語線上導覽服務，帶領國內外旅客認識港都歷史、山城地景與在地文化岸走訪山海景點，傍晚則可前往廟口夜市品嘗在地小吃。

民眾可至基隆雙層觀光巴士官方網站(https://www.keelungcitytour.com.tw/)查詢班次、票券及預約資訊。