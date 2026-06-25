才爆HIV校車司機案 愛滋病較去年同期增27人 上升7%後續波動待關注

中部一名感染HIV的校車司機性侵9名女子，其中5人感染HIV，更有女學生受害。疾管署表示，今年1至5月愛滋確診人數為386人，相較去年同期多出27人，較去年同期上升7%。去年確診人數879人，創下22年新低，今年上半年出現波動警訊，值得關注。

疾管署發言人曾淑慧表示，今年1至5月愛滋確診人數為386人，相較去年同期359人多出27人，確實稍微高一些，但數字浮動，整體來講國內的愛滋新增感染人數還是下降趨勢，從2017年最多約2503人，然後逐年下降，雖然2022年約1000人，去年持續下降至879人。

小萌是21歲的大學生，3個月前與網友發生不安全性行為，一直擔心感染愛滋病毒，但因害怕他人的眼光，遲遲不敢去醫院篩檢，得知可上網訂購愛滋自我篩檢，下決心透過超商取貨並完成篩檢。

疾管署說，暑假即將到來，為鼓勵年輕族群接受愛滋篩檢，推出愛滋自我篩檢試劑推廣活動，自今年6月26日起，透過疾管署愛滋自我篩檢計畫網站訂購自我篩檢試劑，選擇鄰近超商通路7-ELEVEN或全家取貨付款，全程均匿名且保護隱私，活動期間隨單出貨一併贈送超商100元實體禮券，限量1000分，送完為止。

疾管署提醒，只要曾有性行為者，都建議至少進行1次愛滋篩檢，有不安全性行為者，建議每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次。

愛滋自我篩檢操作簡單具有便利、快速及兼顧隱私等優點，讓民眾可於安心且具隱私的空間下自行完成檢測，民眾除可至疾管署愛滋自我篩檢計畫網站訂購外，亦可前往合作民間團體、衛生局(所)等實體服務點或利用自動服務機，取得自我篩檢試劑。完成篩檢後上網匿名登錄結果者，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。而自我篩檢試劑為初步檢驗，倘初步篩檢為陽性，應盡至愛滋指定醫療院所進行確認檢驗，疾管署亦補助當次就醫掛號費及部分負擔。

依疾管署監測資料顯示，近年愛滋疫情呈下降趨勢。另依據聯合國愛滋規畫署UNAIDS所提出的3個95目標。第一個95為感染者知道自己感染的比率，我國2025年達成值為93%，代表仍有7%的民眾已感染但尚未篩檢或就醫診斷。目前愛滋治療已可有效控制體內病毒量，感染者穩定接受治療，體內病毒量可維持在測不到狀態，除可有效控制疾病外，科學亦已證實不會透過性行為傳播。鼓勵曾有不安全性行為民眾，務必善用多元管道主動篩檢愛滋，了解自身健康狀況，保護自己也保護伴侶。

疾管署表示，除了愛滋自我篩檢期間限定活動外，考量年輕族群經濟未完全獨立，為鼓勵有風險學生及早接受愛滋檢驗服務，持續推動「校園免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券活動」，只須於愛滋自我篩檢計畫網站註冊會員(全程匿名)，並完成驗證後，即可獲得免費愛滋自我篩檢試劑電子兌換券。

疾管署再次提醒，發生性行為請主動要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以有效降低感染愛滋病毒及其他性傳染病風險。為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，疾管署自2025年7月起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院，提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務，民眾可透過電話、E-mail或LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容均嚴格保密，確保個人隱私。

全國有104家醫事機構提供免費愛滋匿名快速篩檢諮詢服務，相關性傳染病防治資源，包括：匿名聊聊、匿名篩檢、自我篩檢、愛滋指定醫事機構等，疾管署已於Line@疾管家建置「性健康友善資源地圖」，民眾可依需求及所在位置搜尋相關資源。更多愛滋防治相關資訊可至疾管署全球資訊網查詢或撥打免付費防疫專線1922或0800-001922詢問。