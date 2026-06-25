陽明交大醫揭灰指甲3偏方地雷 拖延不治恐變成全家「隱形炸彈」

宜蘭多雨潮濕，許多在地長輩常把指甲變厚、變黃、變脆誤認為是老化的自然現象。國立陽明交通大學附設醫院皮膚科專科醫師翁子玉今天表示，其實是黴菌感染的灰指甲與香港腳在作祟，拖延不治的話，不僅不會自然痊癒，更可能成為傳染給全家人的隱形炸彈。

翁子玉醫師分享診間實際案例，一名70歲長輩因務農習慣穿著雨鞋，腳底長期脫皮、發癢，卻以為是勤耕務農所致，直到大拇指指甲變厚碎裂、連走路都會劇痛才前來就醫，此時早已從香港腳「升級」蔓延成嚴重灰指甲。

翁子玉說，如果本身是糖尿病患者的話，一旦延誤就醫，腳底的小傷口極可能演變成嚴重的蜂窩性組織炎。

門診常有患者因錯誤觀念導致病情惡化，翁子玉醫師特別澄清三大常見偏方誤區：首先是「用醋泡腳可以殺菌」，事實上醋酸濃度不足以殺敵，盲目泡腳更易刺激皮膚；其次是「誤認這是老化不用管」，指甲雖會隨年齡變厚，但絕不會碎裂脫落；最後是「拔掉整片指甲就會好」，這無法消滅深層黴菌，新甲仍會持續感染。

翁子玉強調，灰指甲在醫學上幾乎沒有自然痊癒案例，若出現多指感染、紅腫疼痛、合併糖尿病等慢性病、傷口化膿、自行用藥一個月無效、因痛影響行走，或家人同時感染等「七大警訊」，應立即就醫，及早尋求專業皮膚科醫師評估治療，才能把這場黴菌大戰儘早畫下句點。