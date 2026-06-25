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委、日強震 郭鎧紋示警：台灣「近期太安靜」留意規模6以上強震

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
郭鎧紋統計台灣今年顯著有感地震。圖／郭鎧紋提供
郭鎧紋統計台灣今年顯著有感地震。圖／郭鎧紋提供

全球板塊進入活躍期了嗎？委內瑞拉日本今日清晨接連出現有感地震，雖距離遙遠、應為獨立事件，但前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋今表示，從統計上來說，今年全球強震頻率仍屬正常範圍，不過反倒是台灣，今年太安靜了，恐怕有問題。

委內瑞拉當地時間24日下午接連發生規模7.2及7.5強震，兩起地震相隔不到40秒時間，造成慘重傷亡。郭鎧紋表示，兩起地震加起來約釋放120.62顆原子彈。委內瑞拉震央剛好位在加勒比海板塊、南美洲板塊及北安地斯微板塊交匯處，地震好發。根據歷史紀錄，周邊共發生過12起規模7以上地震，最大規模為7.7，本次7.5的地震，為該處史上第二大。

在委內瑞拉遭逢強震時，日本清晨也發生芮氏規模6.9的有感地震，震央位於岩手縣外海，北海道、東北、關東與中部，都明顯有感。郭鎧紋表示，日本地震約釋放11.22顆原子彈能量。委、日三震相加，讓今日成為今年單日地震釋放最多能量的第二名。

郭鎧紋指出，今年全球規模7以上的地震共8起，距離全球年平均值15，從數量上來看並不算太過異常。反倒是台灣「近期太安靜」，顯著有感地震太少。

顯著有感地震是指規模4以上，且全台灣有任一測站測到4級以上震度，或是兩個測站測到3級震度，或兩個縣市政府所在地測到2級震度。

郭鎧紋強調，台灣已經連續35天沒有顯著有感地震，今日是第36天，若到深夜12點前都沒有地震，將打破2011年來最久天數紀錄。自2011年起，台灣共出現過17次「連續20天以上沒有顯著有感地震」狀況，統計發現，板塊活動過於安靜後，大約2天至193天期間，就會發生規模6以上地震。

但民眾不用驚慌，做好防災準備即可。郭鎧紋說，長時間沒有顯著有感地震，說明地殼可能正在累積能量，不過2天跟193天相差近百倍，因此無法靠平靜其區間預測下一次規模較大地震發生時間。

委內瑞拉 日本 地震

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