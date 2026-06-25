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大雨持續轟！屏東、內湖重災區 粉專分析：強降雨成因不同

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
屏東縣自今天凌晨起降下豪大雨，德榮村街道幾乎全面泡在泥黃色積水中，居民住家連床墊都泡在水中，無奈表示「從半夜忙到現在都沒辦法休息，不知道晚上該怎麼睡覺」。記者劉學聖／攝影
屏東縣自今天凌晨起降下豪大雨，德榮村街道幾乎全面泡在泥黃色積水中，居民住家連床墊都泡在水中，無奈表示「從半夜忙到現在都沒辦法休息，不知道晚上該怎麼睡覺」。記者劉學聖／攝影

全台大雨持續下，屏東內湖等多地陸續出現淹水等災情，中央氣象署上午11時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，更新豪大雨特報。氣象署下午14時05分再針對屏東等18縣市發布豪雨特報，其中屏東超大豪雨，恐一路下到明天清晨。

中央氣象署預報員朱美霖上午指出，受米克拉颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，台灣天氣不穩定，易有短延時強降雨，目前南部已有豪雨或以上等級雨勢出現，劇烈降雨從今天到明天上午都持續。周六及周日降雨機率仍高，容易有大雨或局部豪雨發生。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前屏東地區及高雄內陸雨勢依然強勁，雙北地區降雨則已明顯趨緩。截至目前為止，屏東鹽埔累積雨量已達510毫米居全台之冠，其次為屏東春日500毫米，屏東平地多處達400毫米以上，勢必出現嚴重的淹水災情。

󠀠氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，另一處強降雨區則位於雙北，台北內湖252毫米、士林217毫米。這次南、北兩區都出現劇烈降雨，但形成原因略有不同。

󠀠高屏地區主要受到颱風引進的偏西南西風持續輸送豐沛水氣，與陸風交會形成輻合帶，再配合中央山脈迎風面抬升作用，使對流持續在相近區域發展，造成長時間、持續性的強降雨。

󠀠至於雙北地區，「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，則是受到颱風外圍北風與北上的西南風交會，在大屯山周邊、北海岸一帶形成輻合帶，配合北部地形效應，使雷雨帶快速發展，導致短時間降下大豪雨，而這場雨也有點出乎預料的發生。

󠀠「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著風向轉變，目前雙北雨勢已逐漸趨緩，但中南部仍持續受西南風影響，須留意雷雨帶發展，局部地區仍有短時強降雨及大豪雨發生的可能。西南風影響期間，降雨分布差異往往很大，實際雨勢仍須視雷雨帶發展位置而定，請持續留意最新氣象資訊。

屏東 內湖 豪雨

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