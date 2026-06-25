快訊

辭文策院董事後首度露面 林志玲吐心聲：風雨之後向光逆行

蔡鎮宇發聲明…指責郭明鑑「兼職太多」 未專注銀行本業經營

內湖暴雨淹水！三總美食街天花板漏水 民眾：在室內感受颱風天

聽新聞
0:00 / 0:00

慕夏真跡首度登台南 156件經典作品亮相台南國家美術館

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
「新藝境：慕夏百年經典特展」以捷克藝術巨擘阿爾豐斯·慕夏（Alphonse Mucha）156件真跡作品為主，今起在台南國家美術館展出。圖／南市府提供
「新藝境：慕夏百年經典特展」以捷克藝術巨擘阿爾豐斯·慕夏（Alphonse Mucha）156件真跡作品為主，今起在台南國家美術館展出。圖／南市府提供

台南國家美術館籌備處與慕夏基金會合作，推出「新藝境：慕夏百年經典特展」，集結156件捷克藝術大師阿爾豐斯．慕夏（Alphonse Mucha）真跡經典作品，26日起至9月30日展出，今由台南市長黃偉哲、文化部次長李靜慧等人主持開幕儀式，見證這場國際級藝術盛事。

黃偉哲表示，「新藝境：慕夏百年經典特展」不僅是重要的國際文化交流盛事，更將為城市文化發展注入新能量，展覽適逢暑假期間，可望吸引更多年輕族群走進展場，親近藝術、提升文化素養，讓更多民眾有機會欣賞慕夏經典作品，感受跨越百年的藝術魅力。

李靜慧指出，此次展覽適逢慕夏重要代表作「斯拉夫史詩（The Slav Epic）」完成百年之際，更具特殊意義，透過合作不僅展現台灣與國際文化機構深厚合作成果，也讓國際級藝術展覽首度在台南展出，落實文化平權與文化近用的理念。

台南國家美術館籌備處表示，展覽規畫「波希米亞人」、「人民畫師」、「世界公民」、「神祕主義者」、「愛國者」及「既是藝術家，也是哲學家」六大展區，完整呈現慕夏藝術風格的演變歷程，以及其對民族、信仰與人文精神的深刻思考。

館方也指出，展場亮點除有慕夏「自畫像」外，還有慕夏受羅丹啟發而創作的雕塑作品，而觀眾不僅能近距離欣賞慕夏真跡，更能深入理解其藝術創作背後的人文精神與時代意義。

此外，展覽期間推出多項優惠措施，持全票除可參觀當期館內展覽外，也可憑票根至台南市美術館享優惠票價，串聯雙館藝術旅程，亦可使用「文化幣青春票」，邀請民眾把握機會，共同感受慕夏作品所展現的人文底蘊與時代精神。

「新藝境：慕夏百年經典特展」以捷克藝術巨擘阿爾豐斯·慕夏（Alphonse Mucha）156件真跡作品為主，今起在台南國家美術館展出。圖／南市府提供
「新藝境：慕夏百年經典特展」以捷克藝術巨擘阿爾豐斯·慕夏（Alphonse Mucha）156件真跡作品為主，今起在台南國家美術館展出。圖／南市府提供

台南市長黃偉哲（右三）今出席「新藝境：慕夏百年經典特展」開幕儀式，見證國際級藝術盛事在台南登場。圖／南市府提供
台南市長黃偉哲（右三）今出席「新藝境：慕夏百年經典特展」開幕儀式，見證國際級藝術盛事在台南登場。圖／南市府提供

美術館 台南 黃偉哲 慕夏

延伸閱讀

2027台南新藝獎7/20起徵件 展現城市文化前瞻視野

「石羽記」開展 台灣當代藝術登西班牙世界遺產

波特羅《圓潤的魔法》首度登台 用118件膨脹美學看待世界

規模史上最大！台灣視覺藝術展登西班牙馬德里皇家植物園

相關新聞

大雨不斷 屏東縣宣布下午2時起全縣停班停課

根據中央氣象署資料顯示，屏東縣今日上午因西南氣流帶來強大雨勢，導致多數地區積淹水、交通受阻，具致災風險。經審慎評估，縣府宣布

雙北等7縣市留意大雨…台南高雄屏東防豪雨 小心雷擊、溪水暴漲

中央氣象署發布豪雨特報，第7號颱風北上，鋒面接近及西南風增強影響，易有短延時強降雨，今天屏東縣有局部豪雨或大豪雨，台南市...

42公斤女吃素15年「膽固醇飆246」 營養師揭原因：不一定是吃出來的

不少人認為，只要少油、少肉、多吃蔬菜，就能避免膽固醇偏高。不過，近期有營養師公開自身健檢結果，同樣是少油、少肉、多蔬菜的飲料模式，但總膽固醇220mg/dL、低密度脂蛋白膽固醇（LDL）153mg/dL，數值雙雙超標，他也說明：「血膽固醇高，不一定是吃出來的」。

汐止住家驚見「荔枝椿象大軍」爬滿窗戶！專家示警：千萬別直接拍死

新北市汐止地區近期爆發荔枝椿象入侵事件，居民面臨困擾，社群上引發熱議。專家建議透過清除成蟲、處理蟲卵及使用薄荷精油等方法進行防治，並提醒民眾不觸碰其臭液以免造成傷害。

鞋襪濕了還硬撐？醫曝4大健康危機：蜂窩性組織炎恐找上門

颱風米克拉持續接近台灣，受到外圍環流及豐沛水氣影響，全台多地出現強降雨與積淹水情況，導致不少民眾冒雨通勤，鞋襪被雨水浸濕後仍長時間穿著。胸腔暨重症專科醫師黃軒提醒，穿濕鞋襪不只是造成不適，還可能成為細菌與黴菌滋生的溫床，增加皮膚疾病與感染風險，嚴重甚至可能引發蜂窩性組織炎或敗血症。 黃軒在臉書發文指出，腳部長時間處於潮濕且不透氣的環境，最常見的問題就是足癬，也就是俗稱的香港腳。黴菌在悶熱潮濕的環境下容易繁殖，可能導致腳趾縫及腳底出現搔癢、脫皮、紅腫，甚至皮膚糜爛等症狀。 除了黴菌感染外，皮膚長時間浸泡在水分中，也會變得柔軟脆弱，容易產生細小傷口，讓細菌有機可乘。一旦感染，可能出現紅、腫、熱、痛等發炎反應，若未及時治療，嚴重時恐演變成丹毒、蜂窩性組織炎，甚至引發敗血症。 醫師也提到另一種常見問題「浸漬性皮炎」，患者因皮膚長時間泡水，導致角質層受損，出現脫皮、發癢、疼痛等症狀，皮膚防禦力下降後，感染風險也隨之提高。此外，積水與污水中往往含有大量病菌，若腳部原本就有傷口，更應提高警覺。 除了健康風險，雨天濕滑路面也容易增加跌倒意外發生率。黃軒建議，若鞋襪遭雨水浸濕，應盡快脫下更換，並

不是寶可夢！47歲男靠手遊半年甩肉7公斤 醫驚訝：紅字都沒了

不少人以為手機遊戲容易讓人久坐不動，但一名47歲男子卻因為一款走路遊戲，成功改變生活習慣，不僅半年內瘦下7公斤，原本被醫生點名必須控制的嚴重脂肪肝、糖尿病前期及多項代謝異常指數，也幾乎全面恢復正常，此番結果也讓醫師相當震驚，直呼減重其實真的是事在人為。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。