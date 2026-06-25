慕夏真跡首度登台南 156件經典作品亮相台南國家美術館

台南國家美術館籌備處與慕夏基金會合作，推出「新藝境：慕夏百年經典特展」，集結156件捷克藝術大師阿爾豐斯．慕夏（Alphonse Mucha）真跡經典作品，26日起至9月30日展出，今由台南市長黃偉哲、文化部次長李靜慧等人主持開幕儀式，見證這場國際級藝術盛事。

黃偉哲表示，「新藝境：慕夏百年經典特展」不僅是重要的國際文化交流盛事，更將為城市文化發展注入新能量，展覽適逢暑假期間，可望吸引更多年輕族群走進展場，親近藝術、提升文化素養，讓更多民眾有機會欣賞慕夏經典作品，感受跨越百年的藝術魅力。

李靜慧指出，此次展覽適逢慕夏重要代表作「斯拉夫史詩（The Slav Epic）」完成百年之際，更具特殊意義，透過合作不僅展現台灣與國際文化機構深厚合作成果，也讓國際級藝術展覽首度在台南展出，落實文化平權與文化近用的理念。

台南國家美術館籌備處表示，展覽規畫「波希米亞人」、「人民畫師」、「世界公民」、「神祕主義者」、「愛國者」及「既是藝術家，也是哲學家」六大展區，完整呈現慕夏藝術風格的演變歷程，以及其對民族、信仰與人文精神的深刻思考。

館方也指出，展場亮點除有慕夏「自畫像」外，還有慕夏受羅丹啟發而創作的雕塑作品，而觀眾不僅能近距離欣賞慕夏真跡，更能深入理解其藝術創作背後的人文精神與時代意義。

此外，展覽期間推出多項優惠措施，持全票除可參觀當期館內展覽外，也可憑票根至台南市美術館享優惠票價，串聯雙館藝術旅程，亦可使用「文化幣青春票」，邀請民眾把握機會，共同感受慕夏作品所展現的人文底蘊與時代精神。

「新藝境：慕夏百年經典特展」以捷克藝術巨擘阿爾豐斯·慕夏（Alphonse Mucha）156件真跡作品為主，今起在台南國家美術館展出。圖／南市府提供